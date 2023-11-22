В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии

Испанское издание Marca назвало основные причины, которые мешают адаптироваться украинскому форварду Роману Яремчуку в испанской «Валенсии».

Источник отмечает, что у украинца проблемный характер и вспоминает эпизод в домашнем матче «летучих мышей» против «Гранады», когда все игроки команды пошли благодарить за поддержку болельщиков, а Яремчук этого не сделал и пошел в раздевалку. Также отмечается, что в команде не в восторге от того, как Роман общается со своими партнерами по клубу.

В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отметился.

Ранее тренер «Валенсии» рассказал, что у Яремчука еще будет свой лучший момент.