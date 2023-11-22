В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии
Проблема в характере украинца
Испанское издание Marca назвало основные причины, которые мешают адаптироваться украинскому форварду Роману Яремчуку в испанской «Валенсии».
Источник отмечает, что у украинца проблемный характер и вспоминает эпизод в домашнем матче «летучих мышей» против «Гранады», когда все игроки команды пошли благодарить за поддержку болельщиков, а Яремчук этого не сделал и пошел в раздевалку. Также отмечается, что в команде не в восторге от того, как Роман общается со своими партнерами по клубу.
В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отметился.
Ранее тренер «Валенсии» рассказал, что у Яремчука еще будет свой лучший момент.
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