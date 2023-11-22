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  4. В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии
Испания
22 ноября 2023, 15:26 |
1343
3

В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии

Проблема в характере украинца

22 ноября 2023, 15:26 |
1343
3
В Испании назвали основную проблему в адаптации Роман Яремчука в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Испанское издание Marca назвало основные причины, которые мешают адаптироваться украинскому форварду Роману Яремчуку в испанской «Валенсии».

Источник отмечает, что у украинца проблемный характер и вспоминает эпизод в домашнем матче «летучих мышей» против «Гранады», когда все игроки команды пошли благодарить за поддержку болельщиков, а Яремчук этого не сделал и пошел в раздевалку. Также отмечается, что в команде не в восторге от того, как Роман общается со своими партнерами по клубу.

В этом сезоне Роман Яремчук провел в Ла Лиге семь матчей и результативными действиями не отметился.

Ранее тренер «Валенсии» рассказал, что у Яремчука еще будет свой лучший момент.

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Роман Яремчук Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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Комментарии 3
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Максим Колісник
Дивно, такі шанси випадають рідко. Валенсія зараз хоч і не топ клуб але може повернутись на вершину
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Перець
Нах його ви взагалі брали
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GloryUkraine
Татотаке.
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