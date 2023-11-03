Тренер Валенсии: «У Яремчука еще будет свой лучший момент»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха поделился впечатлением о выступлении украинского нападающего Романа Яремчука во вчерашнем матче Кубка Испании против «Логроньеса». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «летучих мышей».

«Яремчуку не хватило везения, чтобы забить гол в этом поединке. Ему нужно больше игрового времени, и я не сомневаюсь, что у него еще будет свой лучший момент, чтобы его реализовать. Яремчуку нужно войти в ритм», – сказал Рубен Бараха.

После завершения встречи статистический портал SofaScore поставил украинцу оценку в 6.6 баллов. Такой показатель Романа является самым плохим среди вышедших в основе игроков «Валенсии».