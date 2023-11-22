Конкурент для Мудрика? Челси интересуется звездным вингером Наполи

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 22-летнему звездному вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Аристократы» присоединились к другим топовым клубам («Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ньюкасл»), которые также интересуются грузинским талантом. Приобретение Хвичи подпадает под трансферную политику «Челси», направленную на трансферы молодых футболистов с большим потенциалом. Неаполитанцы оценивают Кварацхелию в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с неаполитанским клубом.