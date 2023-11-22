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  4. Конкурент для Мудрика? Челси интересуется звездным вингером Наполи
Англия
22 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:02
1366
13

Конкурент для Мудрика? Челси интересуется звездным вингером Наполи

Хвича Кварацхелия может перебраться в Лондон

22 ноября 2023, 21:44 | Обновлено 22 ноября 2023, 22:02
1366
13
Конкурент для Мудрика? Челси интересуется звездным вингером Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Лондонский «Челси» проявляет интерес к 22-летнему звездному вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Аристократы» присоединились к другим топовым клубам («Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ньюкасл»), которые также интересуются грузинским талантом. Приобретение Хвичи подпадает под трансферную политику «Челси», направленную на трансферы молодых футболистов с большим потенциалом. Неаполитанцы оценивают Кварацхелию в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с неаполитанским клубом.

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Хвича Кварацхелия Челси Наполи трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник ESPN
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Комментарии 13
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contr
Челсі хворі на всю голову! Беруть за 100 лямів гравців а толку 0. Щось там не того після Абрамовича!
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+1
contr
Такі як Стоунз його корпусами запресують! Не потягне
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0
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OKs100
100 миллионов маловато. Он стоит от 150 до 200.
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0
contr
Англія не Італія ! Забивати по 10-15 в серії А і в Англії 2 великі різниці ☝️
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Дані Рохас
та он тоже не стабильный
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