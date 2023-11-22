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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 19:35 |
608
8

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем

Сегодня президент «Динамо» отмечает 65-летие

22 ноября 2023, 19:35 |
608
8
Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин официальным письмом поздравил президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса с 65-летием.

«Я передаю мои самые теплые пожелания по случаю Вашего 65-летия. Ваша преданность и приверженность спорту чрезвычайны. Ваша деятельность не только повлияла на судьбу вашего клуба, но и оставила неизгладимый след в футболе. Пусть этот день рождения станет началом еще одного года, наполненного достижениями, крепким здоровьем и дальнейшим успехом. Я желаю Вам такого же чрезвычайного дня, как голы, забитые при Вашем президентстве», – говорится в обращении Чеферина.

Ранее Александера Чеферина раскритиковал бывший и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.

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Александер Чеферин Игорь Суркис УЕФА Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 9
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contr
Чеферін подаруй Суркісу шубу 😫
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+1
contr
Чиферин ти ЛОШАРА пропутінська ☝️
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+1
ZANREGENT1993
А я думал он заявил о своей отставке
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0
Fitness.sports
Хотя бы специалист по Монако послал президента УЕФА.
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0
contr
Скоро Чеферіна США за яйця як Платіні візьмуть ☝️ Зараз проблем і воєн багато. Не до цього чмирдяя.
Ответить
0
4p7eH
Два сепара
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0
Лига конференций без динамо
П_доры что чефир ,что суркисы 
Ответить
0
fifa2020
Дружки путлера (сурки з чефіром)... тому наші контони даже слова не скажуть про уєфашну мафію! 
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0
Український Крим
Ватан ватана видит издалека
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-1
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