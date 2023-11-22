Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Игоря Суркиса с юбилеем

Президент УЕФА Александер Чеферин официальным письмом поздравил президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса с 65-летием.

«Я передаю мои самые теплые пожелания по случаю Вашего 65-летия. Ваша преданность и приверженность спорту чрезвычайны. Ваша деятельность не только повлияла на судьбу вашего клуба, но и оставила неизгладимый след в футболе. Пусть этот день рождения станет началом еще одного года, наполненного достижениями, крепким здоровьем и дальнейшим успехом. Я желаю Вам такого же чрезвычайного дня, как голы, забитые при Вашем президентстве», – говорится в обращении Чеферина.

Ранее Александера Чеферина раскритиковал бывший и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо.