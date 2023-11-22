Игорь СУРКИС: «Понимаю, что болельщики не радуются результатам Динамо»

22-го ноября исполняется 65 лет президенту «Динамо» Игорю Суркису.

- Что вам больше всего запомнилось за годы, которые вы провели в «Динамо» на разных должностях?

- Главное событие – это выход в полуфинал Лиги чемпионов во времена работы Валерия Лобановского. Тогда президентом клуба был мой брат. Мы должны равняться на этот результат. Надеюсь, может, когда-то нам удастся это повторить.

Как я воспринимаю неудачи? Каждый раз, когда команда проигрывает или играет вничью, мне это очень не нравится, напрягаются нервы и хочется все оставить. Но на следующий день понимаешь, что должен делать свое дело и пытаться достичь лучших результатов.

Это очень сложно, ведь сегодня мы не можем пригласить качественных легионеров, которые могли бы играть в такой команде, как киевское «Динамо», усилить ее. Те иностранцы, которые приходили к нам в последнее время – Витиньо, Лонвейк, Перрис – и те легионеры, которые уже были в команде во время войны, разъехались кто куда.

Да, у нас тяжелые времена, и я понимаю, что болельщики, мягко говоря, не радуются нашим результатам.

- Как функционирует клуб в условиях войны?

- Прежде всего, сегодня мы должны помогать нашим военным, что мы и делаем. ФК «Динамо» (Киев) и Фонд братьев Суркис уже более чем на миллиард гривен передали различной помощи нашим защитникам. Будем продолжать это делать до нашей победы. Мы должны изгнать врагов с нашей земли и жить в свободной Украине.

Для нас очень важным было сохранить юных воспитанников клуба, потому что многие из них вместе со своими родителями поехали кто куда. В первые дни войны мы вообще не могли понять, где они. Большая помощь была от моего брата, который смог всех собрать и фактически мы не потеряли наших детей. Все вернулись, и это очень важно для перспектив развития клуба. Поэтому могу сказать, что у «Динамо» есть будущее, наша школа делает свое дело.

В настоящее время почти все ребята, которые играют в «Динамо», кроме Рамадани, Бенито, Диалло и нескольких украинцев, прошли клубную Академию. Это очень важно. Когда война закончится, и нам нужно будет усилиться, мы это обязательно сделаем. Сейчас на этих ребят возлагается надежда. Они должны быть ответственными, не только когда говорят в интервью о наших воинах.

В первый день войны все собрались в подвале базы – дети с мамами, семьи футболистов. Президент Украины сказал, что ему такси не нужно, а нужно оружие, эта фраза произвела на всех большое впечатление, была уверенность в том, что мы будем бороться. Да, были тяжелые времена, мы собирали команду то в Польше, то в Бухаресте, здесь нужно выразить большую благодарность Мирче Луческу, который не оставил команду. К нам даже приезжали Довбик и Степаненко и тренировались.

Что касается моей поддержки клуба, то я буду работать, пока будут силы и помощь от моей семьи: брата, жены, дочерей. Кроме того, здесь играет мой племянник, и от этого мое сердце бьется чаще. Когда он играет, давление поднимается до 220 ударов (улыбается). Слава тяжело работает и заслуживает играть. Он находится в Украине, а не за рубежом.

- Каким вы видите развитие украинского футбола?

- Будем надеяться, что эта война закончится 100% нашей победой, а уже тогда будем развивать футбол. Главное, что мы его не потеряли. Уровень такой, который был в 90-е годы, все это мы уже проходили. Надеюсь, футбол в нашей стране будет и дальше развиваться и вернется хотя бы к тому уровню, который был 5-8 лет назад.

Надеюсь, каждый президент клуба, который вкладывает свои средства, должен понимать, что нужно делать, чтобы футбол развивался, ведь от телевидения мы получаем 0, от рекламы – 0. Когда-то, чтобы выйти в полуфинал Кубка УЕФА мы должны были победить харьковский «Металлист». Это был Футбол! Неважно, кто победил, важно – что мы развивали наш футбол, что на стадионах были болельщики. Мы уже четыре года не видим фанатов. Скука на трибунах! Я понимаю, что вернуть болельщиков на стадион возможно только после нашей победы.

- Фактически, «Динамо» сейчас это не только футбольный клуб, но и логистический хаб помощи ВСУ...

- Я не хочу постоянно рекламировать, что мы сделали. Мы с братом делаем все, что в наших силах. На третьи-четвертые сутки войны мы вывезли всех женщин и детей и родственников футболистов, а команда поехала в Ужгород. Затем мы играли благотворительные матчи, собрали средства и перевели их на платформу UNITED24, отстроили больницу в Чернигове, а также детсад и амбулаторию в Киевской области. Помощь военным – это приоритет. А футбол и все остальное – за скобками.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что футбол должен быть. Он сам увлекается футболом, я это знаю. Он неоднократно играл за разные команды – артистов, ветеранов, даже за «Динамо». Поэтому существование футбола возможно в том числе благодаря нашему Президенту. Если бы он не интересовался этой игрой, то отложил бы ее на потом. Но потом восстановить футбол было бы невозможно.

Все объединились, и так должно быть. У нас есть один враг, и все должны помогать – каждый чем может. Экс-футболисты «Динамо» – Алиев, Ващук – делают свое дело, защищая нашу страну. Интервью Алиева было словами настоящего мужика, который, имея «корни» в россии, не хочет разговаривать с отцом. Это вызывает у меня большое уважение, я дважды пересматривал это интервью.

- Как планируете отметить юбилейную дату?

- Юбилей отмечать не буду, я соберу свою семью дома, выпьем по рюмке за победу, чтобы мы могли нормально жить, играть в футбол, и чтобы зрители были на трибунах. Иначе закончиться не может - это будет только наша победа, и никак иначе.