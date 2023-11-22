Константин ВИВЧАРЕНКО: «Конечно, нам есть над чем работать»

Защитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Азербайджаном (1:0) в матче отбора к Евро-2025:

«Игру можно разделить на два этапа. Первый тайм был лучшим по ритму и качеству игры, во втором мы где-то сели и уже не так атаковали. Тренер поздравил нас с победой и игрой на ноль. Конечно, есть над чем работать. Он сказал, что переживал, но мы выиграли – это самое главное. Замечательный результат, отличная работа команды, тренерского штаба. Все довольны, что мы провожаем этот год победой».

После 5 туров сборная Украины U-21 лидирует в группе F. Команда Унаи Мельгосы выиграла все 5 матчей, набрав 15 очков. Главный конкурент, Англия, отстает на 3 пункта.