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Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 18:13 |
48
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Конечно, нам есть над чем работать»

Защитник молодежной сборной Украины прокомментировал победу над Азербайджаном

22 ноября 2023, 18:13 |
48
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Конечно, нам есть над чем работать»
УАФ. Константин Вивчаренко

Защитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Азербайджаном (1:0) в матче отбора к Евро-2025:

«Игру можно разделить на два этапа. Первый тайм был лучшим по ритму и качеству игры, во втором мы где-то сели и уже не так атаковали. Тренер поздравил нас с победой и игрой на ноль. Конечно, есть над чем работать. Он сказал, что переживал, но мы выиграли – это самое главное. Замечательный результат, отличная работа команды, тренерского штаба. Все довольны, что мы провожаем этот год победой».

После 5 туров сборная Украины U-21 лидирует в группе F. Команда Унаи Мельгосы выиграла все 5 матчей, набрав 15 очков. Главный конкурент, Англия, отстает на 3 пункта.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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