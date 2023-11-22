Источник: Владислав Ванат повредил ахилл

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат получил повреждение ахилла, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

Источник отмечает, что степень серьезности травмы 21-летнего футболиста пока неизвестна. В профессиональной карьере воспитанника киевлян еще не было тяжелых повреждений.

В этом сезоне Владислав Ванат провел 13 матчей за киевское «Динамо», отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Также игрок отметился голом в недавней игре молодежной сборной Украины против Люксембурга (4:0). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.