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  4. Источник: Владислав Ванат повредил ахилл
Украина. Премьер лига
22 ноября 2023, 17:42 |
908
1

Источник: Владислав Ванат повредил ахилл

Нападающий «Динамо» получил травму

22 ноября 2023, 17:42 |
908
1
Источник: Владислав Ванат повредил ахилл
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Ванат получил повреждение ахилла, сообщает Telegram-канал «Динамовец».

Источник отмечает, что степень серьезности травмы 21-летнего футболиста пока неизвестна. В профессиональной карьере воспитанника киевлян еще не было тяжелых повреждений.

В этом сезоне Владислав Ванат провел 13 матчей за киевское «Динамо», отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Также игрок отметился голом в недавней игре молодежной сборной Украины против Люксембурга (4:0). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма травма ахилла
Источник Telegram
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Комментарии 1
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NikoKam1969
Якщо це правда, то дуже шкода. 
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