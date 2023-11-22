Суперплан. Росарио Сентраль хочет вернуть Ди Марию и экс-форварда Динамо
В аргентинском клубе хотят собрать дуэт из двух легендарных для себя футболистов
Руководство аргентинского «Росарио Сентраль» летом следующего года планирует реализовать суперплан по возвращению в команду двух звездных футболистов.
Речь идет о 35-летнем вингере «Бенфики» Анхеле Ди Марии, который в конце текущего сезона, скорее всего, покинет Европу, а также о 37-летнем экс-форварде «Динамо» Марко Рубене, который является лучшим бомбардиром «Росарио Сентраль» в истории.
В мае минувшего года Рубен официально объявил о завершении карьеры, но накануне внезапно подписал контракт с уругвайским клубом «Депортиво Мальдонадо», который рассчитан до конца нынешнего сезона.
В «Росарио Сентраль» надеются, что Ди Мария и Рубен с воодушевлением воспримут возможность поиграть вместе в одной команде, что станет истинным подарком для фанатов клуба.
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