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  4. Суперплан. Росарио Сентраль хочет вернуть Ди Марию и экс-форварда Динамо
Аргентина
22 ноября 2023, 16:40 |
910
0

Суперплан. Росарио Сентраль хочет вернуть Ди Марию и экс-форварда Динамо

В аргентинском клубе хотят собрать дуэт из двух легендарных для себя футболистов

22 ноября 2023, 16:40 |
910
0
Суперплан. Росарио Сентраль хочет вернуть Ди Марию и экс-форварда Динамо
instagram.com/angeldimariajm. Анхель Ди Мария

Руководство аргентинского «Росарио Сентраль» летом следующего года планирует реализовать суперплан по возвращению в команду двух звездных футболистов.

Речь идет о 35-летнем вингере «Бенфики» Анхеле Ди Марии, который в конце текущего сезона, скорее всего, покинет Европу, а также о 37-летнем экс-форварде «Динамо» Марко Рубене, который является лучшим бомбардиром «Росарио Сентраль» в истории.

В мае минувшего года Рубен официально объявил о завершении карьеры, но накануне внезапно подписал контракт с уругвайским клубом «Депортиво Мальдонадо», который рассчитан до конца нынешнего сезона.

В «Росарио Сентраль» надеются, что Ди Мария и Рубен с воодушевлением воспримут возможность поиграть вместе в одной команде, что станет истинным подарком для фанатов клуба.

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Марко Рубен Анхель Ди Мария Росарио Сентраль Бенфика трансферы Динамо Киев
Источник Diario La Capital
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