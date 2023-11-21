Другие новости21 ноября 2023, 12:39 |
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Год назад он завершил карьеру. Экс-форвард Динамо вернулся в большой футбол
Марко Рубен стал футболистом уругвайского «Депортиво Мальдонадо»
21 ноября 2023, 12:39 |
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Клуб уругвайской Примеры «Депортиво Мальдонадо» объявил о подписании контракта с 37-летним аргентинским форвардом Марко Рубеном.
Трудовое соглашение стороны оформили на сезон-2024.
Примечательно, что Марко Рубен в мае минувшего года в рядах «Росарио Сентраль» объявил о завершении карьеры, но сейчас решил вернуться в большой футбол.
В Украине Марко Рубен известен по выступлениям за «Динамо» (15 матчей, 1 гол, 1 ассист). На контракте в украинском клубе аргентинец находился с 2012 по 2016 годы.
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