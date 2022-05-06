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  4. Легенда Росарио. Экс-форвард Динамо завершил карьеру в 35 лет
Аргентина
06 мая 2022, 18:01 |
390
0

Легенда Росарио. Экс-форвард Динамо завершил карьеру в 35 лет

Марко Рубен стал знаковым форвардом на родине, но не в Украине

06 мая 2022, 18:01 |
390
0
Легенда Росарио. Экс-форвард Динамо завершил карьеру в 35 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Рубен

Бывший форвард «Динамо» Марко Рубен, который в последние годы выступал за аргентинский «Росарио Сентраль», объявил о завершении карьеры игрока.

О своем решении Рубен заявил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

«Я счастлив, потому что болельщики испытывают ко мне огромную любовь, которую я будет помнить вечно. Есть много причин и ситуаций для того, чтобы это решение материализовалось сейчас. Мне нужно жить и наслаждаться другими вещами в жизни, футбола было много, но это еще не все, мне нужно восстановить многие связи, например, с моими детьми» , - сказал Рубен.

На контракте в «Динамо» Марко Рубен был с 2012 по 2016 годы, хотя преимущественно играл на правах аренды за другие команды.

Вернувшись в родной для себя «Росарио Сентраль», Марко Рубен сумел стать настоящей легендой. Ныне именно он является лучшим бомбардиром в истории клуба, имея на своем счету 104 забитых мяча в 261 поединке.

Свой последний матч за «Росарио Сентраль» и в профессиональной карьере Рубен проведет в субботу, 7 мая. Это будет матч против «Эстудиантеса».

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Источник ФК Росарио Сентраль
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