Некоторые игроки МЮ считают, что в плохом старте сезона виноват тен Хаг
Нидерландский специалист перегрузил команду на предсезонном сборе
Некоторые игроки основного состава английского «Манчестер Юнайтед» считают, что в плохих результатах команды на старте сезона 2023/24 виноват главный тренер команды Эрик тен Хаг, сообщает британское издание The Guardian.
Группа футболистов считает, что нидерландский специалист перегрузил команду на предсезонном сборе. Отмечается, что с помощью больших нагрузок Эрик хотел сделать «красных дьяволов» претендентами на чемпионский титул АПЛ. Недовольные игроки не рассказывали тренеру о своих мыслях.
«Манчестер Юнайтед» выдал один из худших стартов сезона за последние годы, но, тем не менее, находится всего в 7 очках от 1-го места в турнирной таблице. У команды Эрика тен Хага 21 набранное очко в 12 турах чемпионата Англии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свои матчи также выиграли Колумбия, Эквадор и Уругвай
Не против отомстить Уэльсу