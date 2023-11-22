Некоторые игроки МЮ считают, что в плохом старте сезона виноват тен Хаг

Некоторые игроки основного состава английского «Манчестер Юнайтед» считают, что в плохих результатах команды на старте сезона 2023/24 виноват главный тренер команды Эрик тен Хаг, сообщает британское издание The Guardian.

Группа футболистов считает, что нидерландский специалист перегрузил команду на предсезонном сборе. Отмечается, что с помощью больших нагрузок Эрик хотел сделать «красных дьяволов» претендентами на чемпионский титул АПЛ. Недовольные игроки не рассказывали тренеру о своих мыслях.

«Манчестер Юнайтед» выдал один из худших стартов сезона за последние годы, но, тем не менее, находится всего в 7 очках от 1-го места в турнирной таблице. У команды Эрика тен Хага 21 набранное очко в 12 турах чемпионата Англии.