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Англия
22 ноября 2023, 15:03 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:04
147
0

Некоторые игроки МЮ считают, что в плохом старте сезона виноват тен Хаг

Нидерландский специалист перегрузил команду на предсезонном сборе

22 ноября 2023, 15:03 | Обновлено 22 ноября 2023, 15:04
147
0
Некоторые игроки МЮ считают, что в плохом старте сезона виноват тен Хаг
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Некоторые игроки основного состава английского «Манчестер Юнайтед» считают, что в плохих результатах команды на старте сезона 2023/24 виноват главный тренер команды Эрик тен Хаг, сообщает британское издание The Guardian.

Группа футболистов считает, что нидерландский специалист перегрузил команду на предсезонном сборе. Отмечается, что с помощью больших нагрузок Эрик хотел сделать «красных дьяволов» претендентами на чемпионский титул АПЛ. Недовольные игроки не рассказывали тренеру о своих мыслях.

«Манчестер Юнайтед» выдал один из худших стартов сезона за последние годы, но, тем не менее, находится всего в 7 очках от 1-го места в турнирной таблице. У команды Эрика тен Хага 21 набранное очко в 12 турах чемпионата Англии.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Guardian
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