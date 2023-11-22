Германия повторила антирекорд по количеству поражения за год

Сборная Германии во вторник уступила Австрии (0:2) в заключительном матче календарного года и повторила антирекорд по числу поражений за год. В 2023-м немцы проиграли 6 из 11 матчей.

Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше.

Отметим, что сборная Германии не играет в отборе, потому что является хозяйкой Евро-2024.

Товарищеские матчи

Австрия – Германия 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73