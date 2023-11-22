Чемпионат Европы22 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:32
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Германия повторила антирекорд по количеству поражения за год
В последние годы немцы не могут найти свою игру
22 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:32
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Сборная Германии во вторник уступила Австрии (0:2) в заключительном матче календарного года и повторила антирекорд по числу поражений за год. В 2023-м немцы проиграли 6 из 11 матчей.
Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше.
Отметим, что сборная Германии не играет в отборе, потому что является хозяйкой Евро-2024.
Товарищеские матчи
Австрия – Германия 2:0
Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73
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