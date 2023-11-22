Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия повторила антирекорд по количеству поражения за год
Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:32
554
0

Германия повторила антирекорд по количеству поражения за год

В последние годы немцы не могут найти свою игру

22 ноября 2023, 12:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 12:32
554
0
Германия повторила антирекорд по количеству поражения за год
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Германии во вторник уступила Австрии (0:2) в заключительном матче календарного года и повторила антирекорд по числу поражений за год. В 2023-м немцы проиграли 6 из 11 матчей.

Столько же поражений у команды было в 2018-м, но тогда Германия провела на два матча больше.

Отметим, что сборная Германии не играет в отборе, потому что является хозяйкой Евро-2024.

Товарищеские матчи

Австрия – Германия 2:0
Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

По теме:
Владимир МИКИТИН: Если в плей-офф достанется Уэльс, нужно брать реванш
Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Арбитру не хватило яиц, чтобы назначить пенальти»
сборная Германии по футболу сборная Австрии по футболу товарищеские матчи Евро-2024
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Футбол | 22 ноября 2023, 07:50 5
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024
Стали известны корзины посева для жеребьевки финального раунда Евро-2024

В корзину 1 вошли: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
Футбол | 22 ноября 2023, 06:45 29
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации

Возможные варианты для Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Футбол | 22.11.2023, 12:48
Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Бывший коуч Шахтера может возглавить Реал после ухода Анчелотти
Игорь СУРКИС: «Понимаю, что болельщики не радуются результатам Динамо»
Футбол | 22.11.2023, 10:10
Игорь СУРКИС: «Понимаю, что болельщики не радуются результатам Динамо»
Игорь СУРКИС: «Понимаю, что болельщики не радуются результатам Динамо»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
Футбол | 21.11.2023, 17:05
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 2
Бокс
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 232
Футбол
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
21.11.2023, 00:55 27
Футбол
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
21.11.2023, 21:55 4
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем