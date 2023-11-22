Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Германия уступила Австрии, Польша переиграла Латвию
Товарищеские матчи
Австрия
21.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Другие новости
22 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 04:53
162
0

Товарищеские матчи. Германия уступила Австрии, Польша переиграла Латвию

Ирландия и Новая Зеландия разошлись миром

22 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 22 ноября 2023, 04:53
162
0
Товарищеские матчи. Германия уступила Австрии, Польша переиграла Латвию
Getty Images/Global Images Ukraine

Пока заканчивался отбор на Евро-2024, некоторые команды имели окно в официальных матчах и заполнили его товарищескими играми. Хозяйка Евро Германия в очередной раз показала, что испытывает проблемы, уступив Австрии. Сборная Польши одержала победу со счетом 2:0 над Латвией, а Ирландия и Новая Зеландия сыграли вничью 1:1.

Товарищеские матчи

Австрия – Германия 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

Германия: Трапп, Хуммельс, Рюдигер, Та, Брандт (Хенрихс, 53), Хавертц (Дукш, 77), Гюндоган (Киммих, 61), Горетцка (Андрих, 61), Сане, Фюллькруг (Мюллер, 46), Гнабри (Виртц, 61).

Польша – Латвия – 2:0

Голы: Франковски, 7, Левандовски, 48

Ирландия – Новая Зеландия – 1:1

Голы: Айда, 28 – Гарбетт, 59

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Кристоф Баумгартнер (Австрия).
49’
Леруа Сане (Германия) получает красную карточку.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Австрия).
По теме:
Румыния – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Хорватия – Армения – 1:0. Петраков на четвертом месте. Видео гола и обзор
Уэльс – Турция – 1:1. Видео голов и обзор матча
сборная Австрии по футболу сборная Германии по футболу сборная Польши по футболу сборная Латвии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Новой Зеландии по футболу товарищеские матчи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Футбол | 21 ноября 2023, 23:59 6
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?

Определена 21 команда из 24, которые сыграют в финальном раунде ЧЕ-2024

Бывший защитник НБА рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны
Футбол | 22 ноября 2023, 02:44 0
Бывший защитник НБА рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны
Бывший защитник НБА рассказал, как вытолкнул Леброна Джеймса на трибуны

Джефф Тиг – о встрече с Леброном

ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Футбол | 21.11.2023, 11:54
ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
ДОННАРУММА: «Судья мог поставить пенальти за фол на Мудрике»
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Футбол | 21.11.2023, 18:53
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
Футбол | 21.11.2023, 12:16
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
Это не Судаков. В Шахтере назвали самого сильного украинца команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
21.11.2023, 13:51 35
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 2
Бокс
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 4
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 12
Футбол
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем