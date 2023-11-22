Товарищеские матчи. Германия уступила Австрии, Польша переиграла Латвию

Пока заканчивался отбор на Евро-2024, некоторые команды имели окно в официальных матчах и заполнили его товарищескими играми. Хозяйка Евро Германия в очередной раз показала, что испытывает проблемы, уступив Австрии. Сборная Польши одержала победу со счетом 2:0 над Латвией, а Ирландия и Новая Зеландия сыграли вничью 1:1.

Товарищеские матчи

Австрия – Германия 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

Германия: Трапп, Хуммельс, Рюдигер, Та, Брандт (Хенрихс, 53), Хавертц (Дукш, 77), Гюндоган (Киммих, 61), Горетцка (Андрих, 61), Сане, Фюллькруг (Мюллер, 46), Гнабри (Виртц, 61).

Польша – Латвия – 2:0

Голы: Франковски, 7, Левандовски, 48

Ирландия – Новая Зеландия – 1:1

Голы: Айда, 28 – Гарбетт, 59