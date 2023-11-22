ОФИЦИАЛЬНО. В Вересе не видят угрозы банкротства клуба

Народный клуб «Верес» выступил с заявлением относительно информации об открытии в Верховном суде Украины производства о банкротстве клуба.

«Информация об открытии производства о банкротстве РНК «Верес» вызвала большую огласку в СМИ

Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10:30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала.

Отметим, что руководство РНК «Верес» не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области», – говорится в релизе «Вереса».