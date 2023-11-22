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Украина. Первая лига
22 ноября 2023, 11:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:13
512
1

ОФИЦИАЛЬНО. В Вересе не видят угрозы банкротства клуба

Ровенчане сохраняют оптимизм

22 ноября 2023, 11:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 11:13
512
1
ОФИЦИАЛЬНО. В Вересе не видят угрозы банкротства клуба
НК Верес. Иван Надеин

Народный клуб «Верес» выступил с заявлением относительно информации об открытии в Верховном суде Украины производства о банкротстве клуба.

«Информация об открытии производства о банкротстве РНК «Верес» вызвала большую огласку в СМИ

Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10:30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала.

Отметим, что руководство РНК «Верес» не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области», – говорится в релизе «Вереса».

Как ранее сообщалось, в ровенский суд обратилась «Строительная фирма Базиспромстрой», которая занималась построением тренировочной базы «Вереса» с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве клуба из Ровно.

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Источник ФК Верес
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DK1961
Пар в свисток ушел? Или пар был вызван подковерными играми одного из топов, который в начале сезона потерял очки в матче с Вересом (1:1)?
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