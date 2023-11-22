ОФИЦИАЛЬНО. В Вересе не видят угрозы банкротства клуба
Ровенчане сохраняют оптимизм
Народный клуб «Верес» выступил с заявлением относительно информации об открытии в Верховном суде Украины производства о банкротстве клуба.
«Информация об открытии производства о банкротстве РНК «Верес» вызвала большую огласку в СМИ
Призываем дождаться официального ответа клуба, который будет озвучен в прямом эфире президента Ивана Надеина в пятницу в 10:30 на YouTube Veres TV для спонсоров канала.
Отметим, что руководство РНК «Верес» не видит угрозы банкротства в связи с открытием производства в Хозяйственном суде Ровенской области», – говорится в релизе «Вереса».
Как ранее сообщалось, в ровенский суд обратилась «Строительная фирма Базиспромстрой», которая занималась построением тренировочной базы «Вереса» с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве клуба из Ровно.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Николини считает, что скоро придет время Артема Бондаренко
Украина гарантировала проход раньше, но после ничьей конкурентов финишировала лидером