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Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 16:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:46
2718
9

Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве Вереса

У ровенского клуба большие финансовые проблемы

21 ноября 2023, 16:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:46
2718
9
Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве Вереса
НК Верес

На сайте Верховного суда Украины появилось производство о банкротстве Публичного акционерного общества «Ровенский народный клуб «Верес». Его открыл хозяйственный суд Ровенской области.

В Ровенский суд обратилась «Строительная фирма Базиспромстрой», которая занималась построением тренировочной базы «Вереса».

Сейчас народный клуб находится в зоне вылета (15-е место) турнирной таблицы чемпионата Украины. В этом розыгрыше Украинской Премьер-лиги ровенская команда сумела набрать лишь 8 очков в 13 матчах.

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Верес Ровно банкротство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Комментарии 9
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DK1961
Дела о банкротстве достаточно долго рассматриваются. Посмотрим, как будет с Вересом - если управятся  за 2-3 месяца - значит кому то ЭТО очень нужно было.
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+3
ZANREGENT1993
гудбай
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+3
locator-x
Я підписку мав на ютубі в 35 грн, невже це крах?
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+2
CheMP
началось...
Ответить
+2
Roman serhi
Заголовок некомпетентность Вашу показал..Не открывал Верховный суд дело о банкротстве.
А Хозяйственный суд в Ровенской области,да...
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+1
Андрей Залищук
народна команда - народне банкрутство
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+1
BekXan
Оооо почалось по другому колу...Дохазяйнувались..Не даремно Вірт казав коли його вигнали що в клубі дуже багато лівих людей які взагалі далекі від футболу і не розуміють що роблять.
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+1
DidOk
І скільки винні ? Якщо не дуже багато, то справу можна закрити
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0
Valentyn
Награвся х.. на скрипці)))
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0
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