Украина. Премьер лига21 ноября 2023, 16:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:46
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Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве Вереса
У ровенского клуба большие финансовые проблемы
21 ноября 2023, 16:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:46
2718
9
На сайте Верховного суда Украины появилось производство о банкротстве Публичного акционерного общества «Ровенский народный клуб «Верес». Его открыл хозяйственный суд Ровенской области.
В Ровенский суд обратилась «Строительная фирма Базиспромстрой», которая занималась построением тренировочной базы «Вереса».
Сейчас народный клуб находится в зоне вылета (15-е место) турнирной таблицы чемпионата Украины. В этом розыгрыше Украинской Премьер-лиги ровенская команда сумела набрать лишь 8 очков в 13 матчах.
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