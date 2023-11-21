Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве Вереса

На сайте Верховного суда Украины появилось производство о банкротстве Публичного акционерного общества «Ровенский народный клуб «Верес». Его открыл хозяйственный суд Ровенской области.

В Ровенский суд обратилась «Строительная фирма Базиспромстрой», которая занималась построением тренировочной базы «Вереса».

Сейчас народный клуб находится в зоне вылета (15-е место) турнирной таблицы чемпионата Украины. В этом розыгрыше Украинской Премьер-лиги ровенская команда сумела набрать лишь 8 очков в 13 матчах.