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Аргентина
22 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 10:31
172
0

Кристиан РОМЕРО: «Мы постараемся убедить Скалони»

Аргентинец – об отношении к планам наставника сборной страны

22 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 22 ноября 2023, 10:31
172
0
Кристиан РОМЕРО: «Мы постараемся убедить Скалони»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро (№13)

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о заявлении наставника национальной команды Лионеля Скалони относительно планов на будущее. Специалист, как известно, намекнул на желание покинуть пост в сборной.

«Мы уверены и надеемся, что Скалони продолжит работу [в сборной]. Посмотрим, сейчас у него будет время подумать, он ничего не говорил в раздевалке по этому поводу. Мы постараемся убедить его. По мне, так он продолжат работать. Посмотрим», – заявил Ромеро.

Напомним, под руководством Лионеля Скалони аргентинцы выиграли чемпионат мира 2022 в Катаре, одолев в финале сборную Франции.

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Кристиан Ромеро сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
Источник Goal.com
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