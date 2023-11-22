Кристиан РОМЕРО: «Мы постараемся убедить Скалони»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиан Ромеро высказался о заявлении наставника национальной команды Лионеля Скалони относительно планов на будущее. Специалист, как известно, намекнул на желание покинуть пост в сборной.

«Мы уверены и надеемся, что Скалони продолжит работу [в сборной]. Посмотрим, сейчас у него будет время подумать, он ничего не говорил в раздевалке по этому поводу. Мы постараемся убедить его. По мне, так он продолжат работать. Посмотрим», – заявил Ромеро.

Напомним, под руководством Лионеля Скалони аргентинцы выиграли чемпионат мира 2022 в Катаре, одолев в финале сборную Франции.