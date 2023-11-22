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Аргентина
22 ноября 2023, 09:34 | Обновлено 22 ноября 2023, 09:42
394
0

Уйдет триумфатором? Скалони непонятно высказался о будущем

Аргентинский тренер признался в желании переосмыслить жизнь

22 ноября 2023, 09:34 | Обновлено 22 ноября 2023, 09:42
394
0
Уйдет триумфатором? Скалони непонятно высказался о будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после матча с Бразилией (1:0) в отборе на ЧМ-2026 рассказал о планах на будущее. 45-летний специалист заявил, что может пойти на некие перемены.

«Одна важная вещь, которую я хотел сказать: мне нужно остановить мяч и подумать, мне есть о чем поразмышлять в это время. Эти игроки очень много дали мне, всему тренерскому штабу. Мне нужно серьёзно подумать о том, что я собираюсь делать дальше.

Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту [Федерации футбола Аргентины] и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией и тренер, который в порядке», – рассказал Скалони.

Источник также сообщил, что Скалони после игры с бразильца попросил свой тренерский штаб вернуться на поле, чтобы сделать «последнее фото вместе».

Напомним, сборная Аргентины в 2022 году под руководством Лионеля Скалони выиграла чемпионат мира, проходивший в Катаре.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
Источник Tyc Sports
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