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  4. Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»
Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 10:32 |
1082
0

Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»

Бывший нападающий «Динамо» – о скандальном матче с Италией

22 ноября 2023, 10:32 |
1082
0
Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец прокомментировал скандальный эпизод в концовке матча отборочного цикла Евро-2024 Украина — Италия (0:0), когда в штрафной площади итальянской сборной был сбит Михаил Мудрик.

«Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.

Простите, но даже не посмотреть... Это ужас», — написал Кравец в инстаграме.

Отметим, что у команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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Артем Кравец УЕФА сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Александер Чеферин Михаил Мудрик Украина - Италия
Источник Sport.ua
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