Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец прокомментировал скандальный эпизод в концовке матча отборочного цикла Евро-2024 Украина — Италия (0:0), когда в штрафной площади итальянской сборной был сбит Михаил Мудрик.

«Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.

Простите, но даже не посмотреть... Это ужас», — написал Кравец в инстаграме.

Отметим, что у команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.