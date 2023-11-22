Артем КРАВЕЦ: «Чистый пенальти в конце игры... Это ужас»
Бывший нападающий «Динамо» – о скандальном матче с Италией
Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец прокомментировал скандальный эпизод в концовке матча отборочного цикла Евро-2024 Украина — Италия (0:0), когда в штрафной площади итальянской сборной был сбит Михаил Мудрик.
«Спасибо за игру. Чистый пенальти в конце игры... Очень стыдно за это перед футболом.
Простите, но даже не посмотреть... Это ужас», — написал Кравец в инстаграме.
Отметим, что у команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.
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