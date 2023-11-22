ФОТО. Эмоции Месси во время скандального матча с Бразилией

В ночь на 22 ноября в квалификации чемпионата мира 2026 года отношения выяснили сборные Бразилии и Аргентины.

Игра завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. На 63-й минуте голом отметился Отаменди.

Для команды Бразилии это поражение стало третьим кряду и первым домашним в истории участия сборной в отборах на мундиаль (до этого было 51 победа и 13 ничьих).

Матч ознаменовался столкновением фанатов с полицией. Во время исполнения гимнов фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая стулья друг в друга, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.