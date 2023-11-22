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Чемпионат мира
22 ноября 2023, 10:11 | Обновлено 22 ноября 2023, 10:17
1085
0

ФОТО. Эмоции Месси во время скандального матча с Бразилией

Команды провели поединок в отборе на ЧМ-2026

22 ноября 2023, 10:11 | Обновлено 22 ноября 2023, 10:17
1085
0
ФОТО. Эмоции Месси во время скандального матча с Бразилией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 22 ноября в квалификации чемпионата мира 2026 года отношения выяснили сборные Бразилии и Аргентины.

Игра завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. На 63-й минуте голом отметился Отаменди.

Для команды Бразилии это поражение стало третьим кряду и первым домашним в истории участия сборной в отборах на мундиаль (до этого было 51 победа и 13 ничьих).

Матч ознаменовался столкновением фанатов с полицией. Во время исполнения гимнов фанаты обеих команд схлестнулись на трибунах, отрывая и бросая стулья друг в друга, а местная полиция успокаивала самых буйных дубинками.

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Источник Sport.ua
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