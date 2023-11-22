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Англия
22 ноября 2023, 09:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 09:25
1127
0

Тоттенхэм может повторить путь Эвертона с Миколенко

«Шпоры» находятся на грани лишения очков

22 ноября 2023, 09:15 | Обновлено 22 ноября 2023, 09:25
1127
0
Тоттенхэм может повторить путь Эвертона с Миколенко
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Тоттенхэм» может быть лишен турнирных очков в Английской Премьер-лиге.

The Times опубликовало расследование о переходе в стан «Тоттенхэма» из «Портсмута» в 2008 году нападающего Джермейна Дефо. Главную роль в трансфере сыграл нелицензированный агент Митчелл Томас. В том же году Футбольная ассоциация Англии запретила участие нелицензированных агентов в трансферах. Это считается серьезным нарушением и может наказываться очковым штрафом или понижением в классе.

К примеру, клуб «Лутон» в 2008 году за схожее нарушение был лишен 10 очков.

15 лет назад независимая арбитражная комиссия рассматривала трансфер Дефо и не нашла в действиях «Тоттенхэма»нарушений. Впрочем, в Футбольной ассоциации могут пересмотреть решение при наличии новых доказательств.

Сейчас «Тоттенхэм» в таблице АПЛ занимает 4-е место.

Как известно, ранее «Эвертон», цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, был лишен 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Позднее сообщалось, что с «ирисок» могут снять еще 9 очков.

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Источник The Times
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