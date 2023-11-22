Аргентина прервала невероятную серию Бразилии в отборе ЧМ

Сборная Бразилии потерпела третье поражение подряд в отборе на чемпионат мира 2026.

В очередном матче квалификации Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1). До этого были поражения сборной Колумбии (1:2) и команде Уругвая (0:2). А еще ранее ничья с со сборной Венесуэлы (1:1).

Любопытно, что сборная Бразилии впервые в истории проиграла матч отбора ЧМ в родных стенах. Ранее пентакампеоны выиграл 51 домашний матч, а 13 завершили вничью.