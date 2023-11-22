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  4. Аргентина прервала невероятную серию Бразилии в отборе ЧМ
Чемпионат мира
22 ноября 2023, 08:38 |
952
0

Аргентина прервала невероятную серию Бразилии в отборе ЧМ

Селесао впервые в истории отборов на чемпионат мира проиграли домашний матч

22 ноября 2023, 08:38 |
952
0
Аргентина прервала невероятную серию Бразилии в отборе ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бразилии потерпела третье поражение подряд в отборе на чемпионат мира 2026.

В очередном матче квалификации Фернандо Диниза уступила соперникам из Аргентины (0:1). До этого были поражения сборной Колумбии (1:2) и команде Уругвая (0:2). А еще ранее ничья с со сборной Венесуэлы (1:1).

Любопытно, что сборная Бразилии впервые в истории проиграла матч отбора ЧМ в родных стенах. Ранее пентакампеоны выиграл 51 домашний матч, а 13 завершили вничью.

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Источник Sport.ua
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