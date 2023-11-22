Еще один шанс для Лунина. Кепа не сыграет в следующем матче Реала

29-летний испанский голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага практически наверняка не сыграет с «Кадисом» в ближайшее воскресенье в 14 туре чемпионата Испании. Основной на данный момент голкипер команды все еще восстанавливается после травмы, полученной на разминке перед матчем группового раунда ЛЧ с «Брагой».

Испанские СМИ ожидают, что Андрей Лунин получит еще одну возможность продолжать набирать уверенность и играть важную роль в воротах «сливочных». Украинский вратарь сыграл ключевую роль в матче с «Брагой», отбив пенальти в самом начале игры через несколько минут после того, как узнал, что выйдет в стартовом составе. Несколько дней спустя, в матче с «Валенсией», он также сыграл решающую роль в первом тайме, совершив два отличных сейва.

В этом сезоне Лунин сыграл в четырех встречах: в двух первых матчах Ла Лиги («Атлетик» и «Альмерия») и в двух до международного перерыва – против «Браги» и «Валенсии». Положительным моментом является то, что он пропустил всего два гола.

Лунин не был вызван в сборную Украины из-за небольшого дискомфорта, который не должен помешать ему сыграть в Кадисе. Его хорошая игра, когда ему приходилось играть, и сомнения вокруг Кепы, который не оправдывает ожиданий из-за своих нестабильных выступлений, могут стать переломным моментом в игре вратарей «Реала» в ближайших матчах.