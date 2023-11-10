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  4. Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Испания
10 ноября 2023, 17:04 |
4280
5

Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?

У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра

10 ноября 2023, 17:04 |
4280
5
Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
Marca. Кепа и Андрей Лунин

Пресс-служба мадридского «Реала» официально сообщила диагноз травмы 29-летнего испанского голкипера Кепы Аррисабалаги:

«После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинской службой «Реала» Мадрид, у него диагностировали травму отводящей мышцы правого бедра. За его выздоровлением будут следить».

Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели, поэтому основным голкипером «сливочных» на этот период будет Андрей Лунин.

Уже завтра, 11 ноября, Андрей выйдет в старте команды на матч 13-го тура против «Валенсии». Стоит отметить, что на следующей неделе начинаются матчи сборных, поэтому клубный футбол вернется как раз после 2 недель, за которые Кепа может успеть восстановиться.

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Кепа Аррисабалага травма травма бедра Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 5
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nick07
в принципі вже давно зрозуміло що проблема не в Андрієві, проблема в тренері - якщо Анчелотті не хоче його ставити основним, то хіба що постійні травми конкурентів допоможуть Луніну
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+3
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Владислав Антонов
Лунін молодець, прогресує. Час проявити себе на найвищому рівні ще буде.
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0
Олександр
Реал скорее купит еще 10 вратарей даже самых дырявых чем позволит играть в основе Лунину 
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0
andre_lui
2-3 тижні...Цікаво хто інсайдер. З приводу самоі травми, то он що чарівний пендель робить. З приводу одужання згадується вислів ...торопиться не надо. А якщо серьозно, то звичайно нехай швидше одужує. Але грати в основі бажаю Андрію.
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0
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