Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?
У Аррисабалаги травма отводящей мышцы правого бедра
Пресс-служба мадридского «Реала» официально сообщила диагноз травмы 29-летнего испанского голкипера Кепы Аррисабалаги:
«После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинской службой «Реала» Мадрид, у него диагностировали травму отводящей мышцы правого бедра. За его выздоровлением будут следить».
Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели, поэтому основным голкипером «сливочных» на этот период будет Андрей Лунин.
Уже завтра, 11 ноября, Андрей выйдет в старте команды на матч 13-го тура против «Валенсии». Стоит отметить, что на следующей неделе начинаются матчи сборных, поэтому клубный футбол вернется как раз после 2 недель, за которые Кепа может успеть восстановиться.
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