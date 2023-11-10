Стал известен диагноз Кепы. На сколько Лунин стал основным кипером Реала?

Пресс-служба мадридского «Реала» официально сообщила диагноз травмы 29-летнего испанского голкипера Кепы Аррисабалаги:

«После обследования нашего игрока Кепы Аррисабалаги, проведенного медицинской службой «Реала» Мадрид, у него диагностировали травму отводящей мышцы правого бедра. За его выздоровлением будут следить».

Ранее сообщалось, что Кепа пропустит 2-3 недели, поэтому основным голкипером «сливочных» на этот период будет Андрей Лунин.

Уже завтра, 11 ноября, Андрей выйдет в старте команды на матч 13-го тура против «Валенсии». Стоит отметить, что на следующей неделе начинаются матчи сборных, поэтому клубный футбол вернется как раз после 2 недель, за которые Кепа может успеть восстановиться.