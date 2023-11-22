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  4. Сергей ПУЧКОВ: «Cборной Украины не хватило индивидуального мастерства»
Чемпионат Европы
22 ноября 2023, 07:54 |
507
0

Сергей ПУЧКОВ: «Cборной Украины не хватило индивидуального мастерства»

Специалист считает, что в матче с Италией нужно было больше рисковать

22 ноября 2023, 07:54 |
507
0
Сергей ПУЧКОВ: «Cборной Украины не хватило индивидуального мастерства»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Сергей Пучков прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).

- Как вы отреагировали на скандальное заявление Чеферина за месяц до матча?
- Отрицательно. Нельзя чиновнику такого масштаба делать подобные заявления. Чеферин – публичный человек, отвечающий за футбол в Европе – и чтобы такое говорить… Это недопустимо. В конце концов, Италия не выиграла в Украины. И еще хочется спросить: а где знаменитая VAR, которая обязательно должна использоваться на таких решающих играх?

- Как думаете, заявление Чеферина как-то сказалось на подготовке к матчу игроков нашей сборной?
- Считаю, что нет. Никто об этом не думал. Футболисты абстрагировались от любых внешних факторов, сосредоточившись исключительно на игре с действующим чемпионом Европы.

- Игра сборной Украины против итальянцев вас порадовала?
- В целом меня порадовала самоотдача ребят. Хотя в таком матче нужно было действовать более решительно. Не знаю почему, но в этой игре тренерский штаб нашей сборной слишком поздно прибегнул к заменам. Большинство из них стали происходить только на самом финише поединка, когда до финального свистка оставалось несколько минут. Хотя нужно было рисковать, ведь нас устраивала только победа. Если не выйдешь ты со второго места в группе, то третье, сохраняющее шансы на плей-офф, тебе обеспечено. И чего было опасаться?

- Чего, на ваш взгляд, не хватило команде Сергея Реброва для победы?
- Индивидуального мастерства. Несколько моментов у нашей команды было в первом тайме (в частности, когда с дальней дистанции пробил по цели Судаков), и во втором, когда Конопля, приняв мяч, прошел вперед, но вместо того, чтобы адресовать передачу на двух партнеров, которые были на пути к воротам, он почему-то отпасовал назад. Очень хорош был момент, из него можно было бы вытянуть максимум. Но что поделаешь, Ефим в этом эпизоде ​​поторопился. Старался и Мудрик, но ему одному было тяжело. Да, я понимаю, что результат матча психологически давил на наших игроков. И все же можно было попытаться что-нибудь сделать для достижения цели в атаке.

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Источник UA-Football
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