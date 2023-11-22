Евро-2025 U-21. Англия разгромила Северную Ирландию

В группе молодежной сборной Украины (выигравшей свой матч у Азербайджана) состоялось еще два матча. Англия разгромила Северную Ирландию и ведет погоню за украинцами, сборная Сербии одолела Люксембург.

Отбор на молодежный Евро

Группа F

Англия U-21 – Северная Ирландия U-21 – 3:0

Голы: Мортон, 31, Эллиот, 52, 80

Сербия U-21 – Люксембург U-21 – 2:0

Голы: Ратков, 13, Лучич, 30, пен