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Евро
Сербия U21
21.11.2023 20:00 – FT 2 : 0
Люксембург U21
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22 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 05:11
169
0

Евро-2025 U-21. Англия разгромила Северную Ирландию

Сербия победила Люксембург

22 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 05:11
169
0
Евро-2025 U-21. Англия разгромила Северную Ирландию
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе молодежной сборной Украины (выигравшей свой матч у Азербайджана) состоялось еще два матча. Англия разгромила Северную Ирландию и ведет погоню за украинцами, сборная Сербии одолела Люксембург.

Отбор на молодежный Евро

Группа F

Англия U-21 – Северная Ирландия U-21 – 3:0

Голы: Мортон, 31, Эллиот, 52, 80

Сербия U-21 – Люксембург U-21 – 2:0

Голы: Ратков, 13, Лучич, 30, пен

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Источник Sport.ua
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