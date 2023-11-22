21.11.2023 20:00 – FT 2 : 0
Молодежные турниры22 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 05:11
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Евро-2025 U-21. Англия разгромила Северную Ирландию
Сербия победила Люксембург
22 ноября 2023, 05:10 | Обновлено 22 ноября 2023, 05:11
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В группе молодежной сборной Украины (выигравшей свой матч у Азербайджана) состоялось еще два матча. Англия разгромила Северную Ирландию и ведет погоню за украинцами, сборная Сербии одолела Люксембург.
Отбор на молодежный Евро
Группа F
Англия U-21 – Северная Ирландия U-21 – 3:0
Голы: Мортон, 31, Эллиот, 52, 80
Сербия U-21 – Люксембург U-21 – 2:0
Голы: Ратков, 13, Лучич, 30, пен
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