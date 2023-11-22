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21.11.2023 16:00 – Матч прерван, 27’ 0 : 0
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22 ноября 2023, 04:20 |
18
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Евро-2025 U-21. Молодежка Финляндии уничтожила Армению

Еще два матча в группе закончились вничью

22 ноября 2023, 04:20 |
18
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Евро-2025 U-21. Молодежка Финляндии уничтожила Армению
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе Е отбора на Евро-2025 состоялось три матча. Молодежная сборная Финляндии разбила сверстников из Армении (6:0), Румыния и Швейцария забили по два гола, а матч Черногории и Албании был остановлен из-за дождя.

Отбор на молодежный Евро

Группа Е

Финляндия U-21 – Армения U-21 – 6:0

Голы: Лийматта, 25, Кескинен, 34, 53, Талвитие, 55, Мериоуото, 75, Пелтола, 77

Швейцария U-21 – Румыния U-21 – 2:2

Голы: Саншеш, 23, дос Сантос, 88 - Илие, 11, Грамени, 32

Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.

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Источник Sport.ua
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