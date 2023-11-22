Евро-2025 U-21. Молодежка Финляндии уничтожила Армению

В группе Е отбора на Евро-2025 состоялось три матча. Молодежная сборная Финляндии разбила сверстников из Армении (6:0), Румыния и Швейцария забили по два гола, а матч Черногории и Албании был остановлен из-за дождя.

Отбор на молодежный Евро

Группа Е

Финляндия U-21 – Армения U-21 – 6:0

Голы: Лийматта, 25, Кескинен, 34, 53, Талвитие, 55, Мериоуото, 75, Пелтола, 77

Швейцария U-21 – Румыния U-21 – 2:2

Голы: Саншеш, 23, дос Сантос, 88 - Илие, 11, Грамени, 32

Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.