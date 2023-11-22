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22 ноября 2023, 03:34 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:36
514
0

Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»

Президент «Наполи» считает, что пенальти на Мудрике был

22 ноября 2023, 03:34 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:36
514
0
Аурелио ДЕ ЛАУРЕНТИС: «Италия ограбила Украину»
football-italia.net. Аурелио де Лаурентис

Президент итальянского «Наполи» Аурелио де Лаурентис считает, что противоречивый эпизод с участием Михаила Мудрика в конце матча Украины с Италией (0:0) должен был закончиться пенальти.

«Никто не хочет видеть команду, ограбленную так, как Украину минувшей ночью ограбила Италия. Они однозначно должны были получить пенальти.

«Честно говоря, Италия играла лучше, чем большинство раз, когда я видел матчи национальной сборной, и игроки заслужили квалификацию на Евро. Украину мотивировала война, у них была мечта, но она не воплотилась в жизнь. Опять же, будь все легко, это было бы не мечтой», – сказал де Лаурентис.

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия Аурелио Де Лаурентис
Источник Football-Italia
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