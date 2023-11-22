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Евро
Молдова U21
21.11.2023 18:00 – FT 1 : 2
Гибралтар U21
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22 ноября 2023, 03:05 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:23
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Евро-2025 U-21. Шесть голов Болгарии, победы Гибралтара, Косова и Германии

Прошли матчи в группах C и D

22 ноября 2023, 03:05 | Обновлено 22 ноября 2023, 03:23
92
0
Евро-2025 U-21. Шесть голов Болгарии, победы Гибралтара, Косова и Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В очередных матчах отбора на Евро-2025 по футболу в группах С и D были зафиксированы четыре победы. Самой крупной из них стала победа сборной Болгарии над эстонцами, матч закончился со счетом 6:0.

Отбор на молодежный Евро

Группа С

Молдова U-21 – Гибралтар U-21 – 1:2

Голы: Мишков, 80 - Борге, 29, пен, Каррингтон, 57

Группа D

Косово U-21 – Израиль U-21 – 3:1

Голы: Красники, 6, 10, Туша, 80 – Нахмани, 24

Болгария U-21 – Эстония U-21 – 6:0

Голы: Николов, 50, 60, 85, Вееринг, 65, аг, Митков, 66, Райчев, 88

Германия U-21 – Польша U-21 – 3:1

Голы: Мартель, 56, Вольтемаде, 79, Рель, 82 – Мосор, 26

Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.

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Источник Sport.ua
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