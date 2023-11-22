Евро-2025 U-21. Шесть голов Болгарии, победы Гибралтара, Косова и Германии
Прошли матчи в группах C и D
В очередных матчах отбора на Евро-2025 по футболу в группах С и D были зафиксированы четыре победы. Самой крупной из них стала победа сборной Болгарии над эстонцами, матч закончился со счетом 6:0.
Отбор на молодежный Евро
Группа С
Молдова U-21 – Гибралтар U-21 – 1:2
Голы: Мишков, 80 - Борге, 29, пен, Каррингтон, 57
Группа D
Косово U-21 – Израиль U-21 – 3:1
Голы: Красники, 6, 10, Туша, 80 – Нахмани, 24
Болгария U-21 – Эстония U-21 – 6:0
Голы: Николов, 50, 60, 85, Вееринг, 65, аг, Митков, 66, Райчев, 88
Германия U-21 – Польша U-21 – 3:1
Голы: Мартель, 56, Вольтемаде, 79, Рель, 82 – Мосор, 26
Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.
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