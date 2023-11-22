Евро-2025 U-21. Победа Турции, ничьи Италии и Испании
Прошли матчи отбора в группах А и В
Закончились матчи отбора на молодежный Евро-2025 в группах А и В. В трех матчах были зафиксированы ничьи, победу одержала только сборная Турции.
Отбор на молодежный Евро.
Группа А
Турция U-21 – Норвегия U-21 – 2:0
Голы: Санак, 30, Ярдымжи, 64
Ирландия U-21 – Италия U-21 – 2:2
Голы: Филлипс, 31, Армстронг, 48 - Ньонто, 45+1, пен, 90+6
Группа В
Бельгия U-21 – Испания U-21 – 1:1
Голы: Энгельс, 63 - Омородион, 66
Венгрия U-21 – Шотландия U-21 – 0:0
Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.
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