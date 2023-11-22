Евро-2025 U-21. Победа Турции, ничьи Италии и Испании

Закончились матчи отбора на молодежный Евро-2025 в группах А и В. В трех матчах были зафиксированы ничьи, победу одержала только сборная Турции.

Отбор на молодежный Евро.

Группа А

Турция U-21 – Норвегия U-21 – 2:0

Голы: Санак, 30, Ярдымжи, 64

Ирландия U-21 – Италия U-21 – 2:2

Голы: Филлипс, 31, Армстронг, 48 - Ньонто, 45+1, пен, 90+6

Группа В

Бельгия U-21 – Испания U-21 – 1:1

Голы: Энгельс, 63 - Омородион, 66

Венгрия U-21 – Шотландия U-21 – 0:0

Напомним, свою пятую победу из пяти одержала сборная Украины, минимально переиграв Азербайджан.