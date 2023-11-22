Таблица отбора Евро-2025 U-21. Украина впереди, Англия пытается догнать

Отбор молодежного Евро-2025 в этом году подошел к завершению, а после пяти туров в группе F лидирует сборная Украины U-21.

Команда Унаи Мельгосы выиграла все пять матчей, которые сыграли в 2023 году, и лидирует в группе с 15 очками. Главный конкурент, Англия, отстает на три пункта.

21 ноября Украина обыграла молодежку Азербайджана 1:0, а англичане справились с Северной Ирландией со счетом 3:0.

Молодежная сборная Украины продолжит отбор в марте поединком против Азербайджана.