Итоги года Украины U-21. Полуфинал Евро, победы над грандами, 1 поражение
Позитивный год для команды
Сборная Украины U-21 завершила для себя 2023 год победой в матче отбора Евро-2025 против Азербайджана со счетом 1:0 и уходит на перерыв лидером группы с 15 очками.
Год получился для команды более чем успешным.
Сперва команда Руслана Ротаня на молодежном Евро дошла до полуфинала, где уступила Испании. Это единственное поражение Украины U-21 в официальном матче в этом году.
Кроме того, были поражения в контрольных матчах с Италией и Германией. Уже при новом тренере Унаи Мельгосе команда выиграла все пять матчей отбора Евро-2025.
В течение года стоит отметить победы над Францией и Англией, а также ничью с Испанией.
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