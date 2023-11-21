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Молодежные турниры
21 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 22:19
322
1

Итоги года Украины U-21. Полуфинал Евро, победы над грандами, 1 поражение

Позитивный год для команды

21 ноября 2023, 22:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 22:19
322
1
Итоги года Украины U-21. Полуфинал Евро, победы над грандами, 1 поражение
УАФ

Сборная Украины U-21 завершила для себя 2023 год победой в матче отбора Евро-2025 против Азербайджана со счетом 1:0 и уходит на перерыв лидером группы с 15 очками.

Год получился для команды более чем успешным.

Сперва команда Руслана Ротаня на молодежном Евро дошла до полуфинала, где уступила Испании. Это единственное поражение Украины U-21 в официальном матче в этом году.

Кроме того, были поражения в контрольных матчах с Италией и Германией. Уже при новом тренере Унаи Мельгосе команда выиграла все пять матчей отбора Евро-2025.

В течение года стоит отметить победы над Францией и Англией, а также ничью с Испанией.

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Источник Sport.ua
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Андрей Залищук
прекрасне покоління для національної збірної
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