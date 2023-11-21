Итоги года Украины U-21. Полуфинал Евро, победы над грандами, 1 поражение

Сборная Украины U-21 завершила для себя 2023 год победой в матче отбора Евро-2025 против Азербайджана со счетом 1:0 и уходит на перерыв лидером группы с 15 очками.

Год получился для команды более чем успешным.

Сперва команда Руслана Ротаня на молодежном Евро дошла до полуфинала, где уступила Испании. Это единственное поражение Украины U-21 в официальном матче в этом году.

Кроме того, были поражения в контрольных матчах с Италией и Германией. Уже при новом тренере Унаи Мельгосе команда выиграла все пять матчей отбора Евро-2025.

В течение года стоит отметить победы над Францией и Англией, а также ничью с Испанией.