Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Руха планирует восстановиться к матчу с Динамо
Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:26
239
0

Защитник Руха планирует восстановиться к матчу с Динамо

«Рух» готовится к игре с киевлянами

21 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 20:26
239
0
Защитник Руха планирует восстановиться к матчу с Динамо
ФК Рух Львов. Алексей Сыч

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ «Рух» провел спарринг с «Шахтером», в котором из-за травм не приняли участия ведущие игроки львовян Алексей Сыч и Юрий Климчук.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у Сыча оказалось не серьезным и он собирается уже 22 ноября готовиться в общей группе к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ с «Динамо». Что касается Климчука, то нападающий уже много пропустил, но планирует присоединиться к команде на этой неделе и восстановить кондиции уже к декабрьским поединкам.

В лазарете еще остается Денис Слюсар, который вернется в строй не раньше весны следующего года.

Пока что в активе «Руха» 24 очка и он занимает пятое место в чемпионате УПЛ.

Ранее защитник львовского «Руха» Богдан Слюбык прокомментировал победу в товарищеском матче против «горняков» (3:1).

По теме:
Украинский тренер может возглавить кипрскую команду. Известна его реакция
Эгиналду получил травму в товарищеском матче с Рухом
Иван ГЕЦКО: «Под конец матча украинцы выглядели лучше итальянцев»
Рух Львов Шахтер Донецк Алексей Сыч Юрий Климчук инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20 ноября 2023, 23:41 231
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию

Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на третьем месте группы С

Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Футбол | 20 ноября 2023, 20:52 14
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную
Цыганык раскритиковал Реброва из-за невызова некоторых игроков в сборную

Журналиста возмутил вызов в ряды сборной Назарины и Таловерова

ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»
Футбол | 21.11.2023, 19:44
ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»
ВАЦКО: «Если бы на нашем месте была Италия, они бы били там 3 пенальти»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Футбол | 21.11.2023, 00:55
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Футбол | 21.11.2023, 13:51
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
21.11.2023, 15:58 1
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
21.11.2023, 09:21 23
Футбол
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57 1
Другие виды
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем