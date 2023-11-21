Защитник Руха планирует восстановиться к матчу с Динамо

Во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ «Рух» провел спарринг с «Шахтером», в котором из-за травм не приняли участия ведущие игроки львовян Алексей Сыч и Юрий Климчук.

Как стало известно Sport.ua, повреждение у Сыча оказалось не серьезным и он собирается уже 22 ноября готовиться в общей группе к календарному поединку 15 тура чемпионата УПЛ с «Динамо». Что касается Климчука, то нападающий уже много пропустил, но планирует присоединиться к команде на этой неделе и восстановить кондиции уже к декабрьским поединкам.

В лазарете еще остается Денис Слюсар, который вернется в строй не раньше весны следующего года.

Пока что в активе «Руха» 24 очка и он занимает пятое место в чемпионате УПЛ.

Ранее защитник львовского «Руха» Богдан Слюбык прокомментировал победу в товарищеском матче против «горняков» (3:1).