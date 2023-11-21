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  4. Богдан СЛЮБИК: «Мы превосходили Шахтер по физическим качествам»
Украина. Премьер лига
21 ноября 2023, 12:31 |
93
0

Богдан СЛЮБИК: «Мы превосходили Шахтер по физическим качествам»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Шахтером»

21 ноября 2023, 12:31 |
93
0
Богдан СЛЮБИК: «Мы превосходили Шахтер по физическим качествам»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» и автор первого гола в ворота «Шахтера» Богдан Слюбик прокомментировал победу в товарищеском матче против «горняков» (3:1):

«Мы придерживались установок тренерского штаба и выполняли все, о чем они говорили, поэтому и получили положительный результат – уверенную победу.

На тренировках мы много времени уделяем действиям в прессинге, игре один в один. И это дало плоды в этом спарринге против «Шахтера». В этой команде играют футболисты высокого уровня и всегда трудно противостоять им. Впрочем сегодня мы преобладали соперника в физических качествах.

Теперь мы сконцентрированы на подготовке к игре с «Динамо» и будем тренироваться с положительными эмоциями. Спарринг против «горняков» добавил нам уверенности, поэтому мы будем играть в Киеве в приподнятом настроении».

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Источник ФК Рух Львов
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