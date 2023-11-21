«Узнал в Instagram». Трубин не знал о втором шансе Украины выйти на Евро

Сборная Украины не сумела обыграть Италию в последнем матче отбора Евро-2024 и не вышла из группы. Однако у команды будет второй шанс через плей-офф Лиги наций.

Вратарь Анатолий Трубин об этом не знал.

«Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то нужно им воспользоваться. Хорошо, что есть плей-офф, хотя нет еще понимания, с кем сыграем».

«Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону», – сказал Трубин.

Матчи плей-офф пройдут в марте.