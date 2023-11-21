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  4. «Узнал в Instagram». Трубин не знал о втором шансе Украины выйти на Евро
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 19:28 |
3667
1

«Узнал в Instagram». Трубин не знал о втором шансе Украины выйти на Евро

Для кипера это было новостью

21 ноября 2023, 19:28 |
3667
1
«Узнал в Instagram». Трубин не знал о втором шансе Украины выйти на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Сборная Украины не сумела обыграть Италию в последнем матче отбора Евро-2024 и не вышла из группы. Однако у команды будет второй шанс через плей-офф Лиги наций.

Вратарь Анатолий Трубин об этом не знал.

«Если бы не Instagram, то я вообще не знал, что у нас будет второй шанс. Фокусировался только на матче с Италией. И если выпал такой шанс, то нужно им воспользоваться. Хорошо, что есть плей-офф, хотя нет еще понимания, с кем сыграем».

«Это будет безумное давление для всех, ведь понимаем, что будет на кону», – сказал Трубин.

Матчи плей-офф пройдут в марте.

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сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Евро-2024 Украина - Италия
Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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AndiM
Бл , ну це звичайно пздець з якого боку не подивишся.  
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