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Украина. Первая лига
21 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 21 ноября 2023, 19:00
1939
9

Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых

Виктор Вацко обнародовал неприятную новость для львовских болельщиков

21 ноября 2023, 18:53 | Обновлено 21 ноября 2023, 19:00
1939
9
Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых
ФК Карпаты Львов

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что УЕФА признало «Карпаты» правопреемником старых «Карпат», а также, какие это будет иметь последствия.

«У меня очень плохая новость для болельщиков «Карпат», если говорить о перспективах. УЕФА признал нынешние «Карпаты» наследником старых «Карпат», которые несколько лет назад вроде бы обнулили, чтобы не выплачивать долги. Поэтому «Карпаты» должны выплачивать долги, сумма составляет около 8 миллионов евро или долларов. Огромная сумма.

«Карпаты» подали апелляцию, но знающие люди говорят, что шансов там практически нет. Цвета клуба, стадион, а самое главное эмблема, где есть год основания клуба 1963. Поэтому у нынешнего владельца «Карпат» Владимира Маткивского варианта два: либо выплачивать все колоссальные долги предшественников, либо бросать это дело.

Опытные болельщики должны помнить, что за долги сначала дают трансферный бан, потом снимают очки, а потом уже лишат профессионального статуса.

Сейчас никто не понимает, в какой ситуации «Карпаты» и что там можно планировать», – сказал Вацко.

Отметим, что «Карпаты» набрали 42 очка в 17 турах Первой лиги и на 13 очков опережают ближайшего конкурента.

Ранее Верховный суд Украины открыл производство о банкротстве «Вереса».

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Виктор Вацко Карпаты Львов УЕФА долги
Источник Вацко Live
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Комментарии 9
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MrStepanovM .
Блд...ну хоч рік заснування можна було не малювати?!
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+3
BekXan
Клуб відправлять в другу лігу і поміняють назву .І все заново.Вся робота Маркевича на жаль обнулиться.Маркевич це якийсь признак апокаліпсиса клубів).Сумніваюсь що в реаліях сьогодення господярь клубу буде платити 8 млн евро чи доларів чужих боргів.
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+2
AndiM
Це ж якими треба бути покуїстами або "проФФесіоналами", щоб майже з нуля склепати клуб вкласти мільйони і попастися на такій куйні?
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0
dudigo78
Шкода. В п'ятницю буде останній матч і клуб оголосить про ліквідацію просто якесь невезіння
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0
ZANREGENT1993
Интересно будет послушать Цыганика в понедельник
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0
ZANREGENT1993
Щет!
Ответить
0
DK1961
Днепр-1 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ правопреемником Днепра - на это ЕСТЬ решение УЕФА (как бы это не нравилось кротам). А Карпаты и (особенно) Маркевича жаль
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0
Олег Мандрівник
Ахринеть
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-2
Злий Глобинець
Гаплик Карпатам. 
Хоча, якщо УЄФА послідовна, то повинна визнати Дніпро-1 правонаступником старого Дніпра, а Металіст - правонаступником МХ зразка до 2015 року.
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-4
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