Колоссальные долги. УЕФА признал нынешние Карпаты правопреемником старых

Известный спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что УЕФА признало «Карпаты» правопреемником старых «Карпат», а также, какие это будет иметь последствия.

«У меня очень плохая новость для болельщиков «Карпат», если говорить о перспективах. УЕФА признал нынешние «Карпаты» наследником старых «Карпат», которые несколько лет назад вроде бы обнулили, чтобы не выплачивать долги. Поэтому «Карпаты» должны выплачивать долги, сумма составляет около 8 миллионов евро или долларов. Огромная сумма.

«Карпаты» подали апелляцию, но знающие люди говорят, что шансов там практически нет. Цвета клуба, стадион, а самое главное эмблема, где есть год основания клуба 1963. Поэтому у нынешнего владельца «Карпат» Владимира Маткивского варианта два: либо выплачивать все колоссальные долги предшественников, либо бросать это дело.

Опытные болельщики должны помнить, что за долги сначала дают трансферный бан, потом снимают очки, а потом уже лишат профессионального статуса.

Сейчас никто не понимает, в какой ситуации «Карпаты» и что там можно планировать», – сказал Вацко.

Отметим, что «Карпаты» набрали 42 очка в 17 турах Первой лиги и на 13 очков опережают ближайшего конкурента.

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