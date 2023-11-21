СТОИЧКОВ – о награде Golden Boy-2023: «Что выиграл Беллингем?»

Обладатель «Золотого мяча» 1994 года Христо Стоичков выразил сомнения по поводу справедливости вручения награды Golden Boy как лучшему молодому футболисту мира полузащитнику «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему.

«Я не оспариваю полезность Беллингема, – отметил легендарный нападающий в интервью Mundo Deportivo. – Он один из талантливейших игроков в мире: очень классный, очень умный футболист. Для меня он представляет собой смесь Лаудрупа, Кака и Поля Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холландом за следующий «Золотой мяч».

Но мне хотелось бы знать, что он выиграл в 2023 году в «Боруссии» и «Реале»? Ничего. Какой успех все эти голы принесли «Реалу»? И посмотрим на Бундеслигу, где гол Мусиалы фактически принес «Баварии» чемпионство в борьбе с дортмундской «Боруссией».

Отметим, что Беллингем одержал безоговорочную победу в голосовании, набрав 485 из 500 возможных баллов.