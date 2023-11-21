СТОИЧКОВ – о награде Golden Boy-2023: «Что выиграл Беллингем?»
Легендарный футболист считает, что лауреатом больше заслужил стать Мусиала
Обладатель «Золотого мяча» 1994 года Христо Стоичков выразил сомнения по поводу справедливости вручения награды Golden Boy как лучшему молодому футболисту мира полузащитнику «Реала» и сборной Англии Джуду Беллингему.
«Я не оспариваю полезность Беллингема, – отметил легендарный нападающий в интервью Mundo Deportivo. – Он один из талантливейших игроков в мире: очень классный, очень умный футболист. Для меня он представляет собой смесь Лаудрупа, Кака и Поля Погба. Будущее принадлежит ему. Он будет бороться с Мбаппе и Холландом за следующий «Золотой мяч».
Но мне хотелось бы знать, что он выиграл в 2023 году в «Боруссии» и «Реале»? Ничего. Какой успех все эти голы принесли «Реалу»? И посмотрим на Бундеслигу, где гол Мусиалы фактически принес «Баварии» чемпионство в борьбе с дортмундской «Боруссией».
Отметим, что Беллингем одержал безоговорочную победу в голосовании, набрав 485 из 500 возможных баллов.
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