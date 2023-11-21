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  4. Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти? Однозначного ответа нет»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:25
1502
8

Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти? Однозначного ответа нет»

Экс-игрок сборной Украины – о поединке с Италией

21 ноября 2023, 18:03 | Обновлено 21 ноября 2023, 18:25
1502
8
Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти? Однозначного ответа нет»
УАФ. Сергей Ковалец

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился впечатлениями от решающего матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0):

– Жаль, что не одержали победу и не вышли на Евро напрямую. Итальянцы потратили немало сил – моральных и физических – с Северной Македонией. Второй тайм с нами показал, что сборная Украины была лучше готова физически, эмоционально и психологически. Начали работать замены, Зубков и Сикан хорошо вошли в игру. Хотя до перерыва у итальянцев были моменты – Кьеза пробил выше, и выход 1-в-1. Игра у нас получалась. Италия сработала в лучших своих традициях катеначчо, особенно во втором тайме – закрылись и отстояли ничью, которой им хватало. Они также стремились добыть результат, и они это сделали.

– Мы атаковали, но не хватило того, кто сделал бы разницу. Согласны?
– Конечно, согласен. Я ожидал, что мы будем играть активно и агрессивно. И усталость Италии - хочешь не хочешь, но играть на третий день физиологически трудно – это будет сказываться. Поэтому мы хотели прессинговать высоко.

– Момент с неназначенным пенальти. Ваше мнение?
– Однозначного ответа нет. Нам кажется, что был пенальти, итальянцам – что нет. Хотя в целом арбитр отработал хорошо.

– Нужно ли отмечать кого-то из наших индивидуально?
– Думаю, нужно говорить о командных действиях – и в атаке, и в обороне команда сыграла хорошо. Игроки отдали все силы. Болельщики не увидели равнодушия – это главное.

– Как в целом оцените этот отборочный цикл?
– Мы обыграли Северную Македонию, обыграли Мальту. И мы хорошо играли против Италии, но давайте признавать ее высокий уровень.

– Какие перспективы в плей-офф вы видите?
– Думаю, все у нас будет хорошо. Ребров сделал системность – молодежная, юношеские сборные и основная будут работать по единой системе. Это нужно было сделать и раньше, потому что это есть в лучших сборных мира. Важно, чтобы война закончилась благодаря ВСУ. Я уже говорил, два моих зятя - на передовой. Ребята ищут возможность смотреть за матчами сборной и наших команд в еврокубках. Благодаря им мы можем играть в футбол и побеждать.

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Сергей Ковалец сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Украина - Италия Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Комментарии 8
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valerafan1
Чесні італійці в тому числі гравці матчу признають пенальті, а пан Ковалець сумнівається. Завидки Реброву, або відсутність совісті. Якби пана Сергія запитали: Ваша жінка вагітна?  Він би напевно відповів: Однозначної відповіді нема.
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+3
MrStepanovM .
Заголовок типова маніпуляція. Ось через таки маніпуляції і зневажають деяких,так званих журнаГлістів
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0
Standard
На жаль, Мудрику не вистачило футбольного інтелекту просто правдоподібно впасти, а не малювати численні обертання, як підстрелений ковбой на скаку з чорно-білого вестерна.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Выталкиватель парашутистов
Хоть один человек на сайте признался, что нет 100% уверенности в том, что пеналь был...
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-1
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AndiM
Скільки тебе пам'ятаю ти завжди був "неоднозначний", щось постійно белькочиш собі під носа роздумуючи що сказати і як, щоб всім підлизати.
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-2
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