Сергей КОВАЛЕЦ: «Пенальти? Однозначного ответа нет»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился впечатлениями от решающего матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0):

– Жаль, что не одержали победу и не вышли на Евро напрямую. Итальянцы потратили немало сил – моральных и физических – с Северной Македонией. Второй тайм с нами показал, что сборная Украины была лучше готова физически, эмоционально и психологически. Начали работать замены, Зубков и Сикан хорошо вошли в игру. Хотя до перерыва у итальянцев были моменты – Кьеза пробил выше, и выход 1-в-1. Игра у нас получалась. Италия сработала в лучших своих традициях катеначчо, особенно во втором тайме – закрылись и отстояли ничью, которой им хватало. Они также стремились добыть результат, и они это сделали.

– Мы атаковали, но не хватило того, кто сделал бы разницу. Согласны?

– Конечно, согласен. Я ожидал, что мы будем играть активно и агрессивно. И усталость Италии - хочешь не хочешь, но играть на третий день физиологически трудно – это будет сказываться. Поэтому мы хотели прессинговать высоко.

– Момент с неназначенным пенальти. Ваше мнение?

– Однозначного ответа нет. Нам кажется, что был пенальти, итальянцам – что нет. Хотя в целом арбитр отработал хорошо.

– Нужно ли отмечать кого-то из наших индивидуально?

– Думаю, нужно говорить о командных действиях – и в атаке, и в обороне команда сыграла хорошо. Игроки отдали все силы. Болельщики не увидели равнодушия – это главное.

– Как в целом оцените этот отборочный цикл?

– Мы обыграли Северную Македонию, обыграли Мальту. И мы хорошо играли против Италии, но давайте признавать ее высокий уровень.

– Какие перспективы в плей-офф вы видите?

– Думаю, все у нас будет хорошо. Ребров сделал системность – молодежная, юношеские сборные и основная будут работать по единой системе. Это нужно было сделать и раньше, потому что это есть в лучших сборных мира. Важно, чтобы война закончилась благодаря ВСУ. Я уже говорил, два моих зятя - на передовой. Ребята ищут возможность смотреть за матчами сборной и наших команд в еврокубках. Благодаря им мы можем играть в футбол и побеждать.