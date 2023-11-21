Ребров вошел в топ-10 по количеству матчей во главе сборной Украины

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

Для Сергея Реброва это был восьмой матч во главе национальной команды (4 победы, 3 ничьих и одно поражение). Он вошел в топ-10 тренеров, с наибольшим количеством матчей у руля главной команды страны. Также восемь встреч Украины начинала под руководством Юрия Калитвинцева.

На девятом месте находится Олег Базилевич, у которого на 3 матча больше. На восьмой – Александр Петраков (8)

В тройке лидеров: Олег Блохин (64), Андрей Шевченко (52) и Михаил Фоменко (37).