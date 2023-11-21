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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 17:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:32
389
0

Ребров вошел в топ-10 по количеству матчей во главе сборной Украины

В следующем году есть шанс подняться намного выше

21 ноября 2023, 17:25 | Обновлено 21 ноября 2023, 17:32
389
0
Ребров вошел в топ-10 по количеству матчей во главе сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

Для Сергея Реброва это был восьмой матч во главе национальной команды (4 победы, 3 ничьих и одно поражение). Он вошел в топ-10 тренеров, с наибольшим количеством матчей у руля главной команды страны. Также восемь встреч Украины начинала под руководством Юрия Калитвинцева.

На девятом месте находится Олег Базилевич, у которого на 3 матча больше. На восьмой – Александр Петраков (8)

В тройке лидеров: Олег Блохин (64), Андрей Шевченко (52) и Михаил Фоменко (37).

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Италия
Источник Украинская ассоциация футбола
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