Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
WTA
21 ноября 2023, 17:13 |
1318
0

ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка

Барбора Стрыцова уже один раз успешно возвращалась после беременности

21 ноября 2023, 17:13 |
1318
0
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Стрыцова

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила, что ждет второго ребенка.

«Винсент будет старшим братом», – написала 37-летняя чешка в социальных сетях.

Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в одиночном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала.

В 2021 году она объявила о завершении карьеры, но в 2023 вернулась и вместе с Се Шувэй снова выиграла парный разряд на Уимблдоне.

По теме:
39 градусов. Звездная биатлонистка заболела перед стартом сезона
ФОТО. Болельщики развернули баннер Free Azov на матче Украина – Италия
ФОТО. За кого болеет? Луческу заметили на матче Украина – Италия
Барбора Стрыцова беременность фото
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Футбол | 21 ноября 2023, 15:01 27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Италией

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20 ноября 2023, 19:57 4
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Футбол | 20.11.2023, 23:52
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Теннис | 20.11.2023, 07:30
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
20.11.2023, 04:36 13
Футбол
Сборная Португалии установила национальный рекорд
Сборная Португалии установила национальный рекорд
20.11.2023, 06:35 3
Футбол
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
20.11.2023, 20:33 127
Футбол
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем