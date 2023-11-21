ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка

Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила, что ждет второго ребенка.

«Винсент будет старшим братом», – написала 37-летняя чешка в социальных сетях.

Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в одиночном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала.

В 2021 году она объявила о завершении карьеры, но в 2023 вернулась и вместе с Се Шувэй снова выиграла парный разряд на Уимблдоне.