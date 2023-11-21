WTA21 ноября 2023, 17:13 |
1318
0
ФОТО. Чемпионка Уимблдона сообщила, что ждет второго ребенка
Барбора Стрыцова уже один раз успешно возвращалась после беременности
21 ноября 2023, 17:13 |
1318
0
Известная чешская теннисистка Барбора Стрыцова объявила, что ждет второго ребенка.
«Винсент будет старшим братом», – написала 37-летняя чешка в социальных сетях.
Барбора Стрыцова является чемпионкой Уимблдона-2019 в парном разряде. В том же году в одиночном разряде на Уимблдоне она дошла до полуфинала.
В 2021 году она объявила о завершении карьеры, но в 2023 вернулась и вместе с Се Шувэй снова выиграла парный разряд на Уимблдоне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 ноября 2023, 15:01 27
Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Италией
Футбол | 20 ноября 2023, 19:57 4
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок
Футбол | 20.11.2023, 23:52
Футбол | 20.11.2023, 23:41
Теннис | 20.11.2023, 07:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2023, 04:36 13
20.11.2023, 06:35 3
20.11.2023, 20:33 127
19.11.2023, 18:05 48
19.11.2023, 17:57 16
20.11.2023, 22:39 1