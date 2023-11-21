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  4. БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 17:05 |
3012
2

БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»

Легенда сборной Италии – о поединке против Украины

21 ноября 2023, 17:05 |
3012
2
БУФФОН: «Судья матча Украина – Италия не слишком хорошо отработал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением относительно матча отбора на Евро-2024 против Украины (ничья 0:0):

«Игроки сборной Италии не дали повод усомниться в том, что они достойны права сыграть на Евро-2024. За эту команду всегда выступают только те футболисты, которые готовы отдать все ради успеха. В этом матче игроки отдали все силы. И пусть не удалось победить, но мы продемонстрировали характер.

Пенальти? Я не видел того эпизода, все произошло далеко от меня. Но судья не слишком хорошо отработал этот матч. Он ошибался в обе стороны и позволял игрокам действовать слишком грубо.

Нет смысла обсуждать то, что могло произойти. Теперь мы поедем на Евро-2024, чтобы защитить титул».

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Источник Tuttomercatoweb
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