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  4. Иван ГЕЦКО: «Под конец матча украинцы выглядели лучше итальянцев»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 16:32 |
467
3

Иван ГЕЦКО: «Под конец матча украинцы выглядели лучше итальянцев»

Экс-нападающему сборной понравилась игра украинцев

21 ноября 2023, 16:32 |
467
3
Иван ГЕЦКО: «Под конец матча украинцы выглядели лучше итальянцев»
Getty Images/Global Images Ukraine

В Леверкузене национальная сборная Украины в заключительном поединке группового раунда отбора на Евро-2024 не победила итальянцев (0:0) и теперь будет вынуждена пробиваться в финальную часть чемпионата через стыковые матчи.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния в Германии:

– Определенные положительные сдвиги в игре нашей сборной под руководством Сергея Реброва уже заметны. Важно, что в ключевых поединках – с Англией во Вроцлаве и вчерашнем – с итальянцами наши ребята были максимально мотивированы, что свидетельствует о великолепном микроклимате в коллективе. Единственное, что беспокоит: завершение атак. У нынешней сборной, да и у предшественников Сергея Реброва, оно хромает. Именно по этой причине в упомянутых поединках голевые моменты у ворот соперников можно было пересчитать по пальцам одной руки. С этим надо что-то делать.

– Но ведь Мудрик, Цыганков и Довбик, вчера игравшие впереди сейчас в своих клубах из топ-чемпионатов, на ходу.
– Я не думаю, что уровень их исполнительского мастерства не соответствует требованиям сегодняшнего дня, однако сейчас именно линия нападения – уязвимое место нашей сборной.

– Однако не надо забывать, что вчера пришлось конкурировать с итальянцами, которые всегда славились своей обороной.
– В Леверкузене защитники «Скуадры Адзурры» не были безгрешны. Вспомним хотя бы эпизод, когда после вбрасывания из аута из-за несогласованности стопперов и вратаря, мяч оказался у свободного Мудрика, который пробивал в дальний угол, однако Доннарумма успел среагировать. Хотя Михаил должен был сыграть хитрее.

– Но в компенсированное время Мудрик таки наиграл на пенальти, когда был сбит защитником гостей.
– Меня больше всего удивило, что на это очевидное нарушение правил, никак не среагировал арбитр ВАР, он же был обязан подсказать коллеге.

Вчера в целом была выбрана правильная тактика, украинцы порадовали умением поддерживать высокий темп, выходами из-под прессинга. Доминирование подопечных Сергея Реброва было очевидным под занавес поединка, когда итальянцы выглядели уставшими. Не хватило только одного точного «выстрела».

– Теперь нашим ребятам ничего не остается, как пробиваться в финальную часть чемпионата через стыковые матчи.
– Следует уточнить, что ранее у украинской сборной с ними были проблемы. Весной появится возможность реабилитироваться. Подопечные Сергея Реброва доказали, что могут на равных играть даже с топ-сборными. И с тем подбором исполнителей они должны победить в раунде плей-офф. Надеюсь, что до тех мартовских баталий и наши нападающие успеют исправить прицел.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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TarasTaras94
У нас найсильніші і найзірковіші гравці у нападі, про що він говорить? Судаков та Зіна теж туди відношу, бо їх основна задача це побудова атак. В той час як на ПЗ у нас грає Конопля, другого ЦЗ шукаємо вже рік, а в опорці безальтернативний 34річний Степаненко. Ну типу Довбик зараз один з найрезультативніший гравеців Європи, команди яка йде першою у Ла Лізі, Віктор також один з ключових гравців цієї команди. Мудрик по при все в АПЛ грає, про Зіну і Судакова й говорити нема чого
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0
Saar
1. Італія грала з Македонією.
2. У Італії не було 5 гравців основи.
3. За весь матч один сейв Доннарумми.
4. В першому таймі італійці могла забити 2.
5. Нам потрібна була перемога, але ми не награли навіть на нічию.
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