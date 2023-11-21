Иван ГЕЦКО: «Под конец матча украинцы выглядели лучше итальянцев»

В Леверкузене национальная сборная Украины в заключительном поединке группового раунда отбора на Евро-2024 не победила итальянцев (0:0) и теперь будет вынуждена пробиваться в финальную часть чемпионата через стыковые матчи.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния в Германии:

– Определенные положительные сдвиги в игре нашей сборной под руководством Сергея Реброва уже заметны. Важно, что в ключевых поединках – с Англией во Вроцлаве и вчерашнем – с итальянцами наши ребята были максимально мотивированы, что свидетельствует о великолепном микроклимате в коллективе. Единственное, что беспокоит: завершение атак. У нынешней сборной, да и у предшественников Сергея Реброва, оно хромает. Именно по этой причине в упомянутых поединках голевые моменты у ворот соперников можно было пересчитать по пальцам одной руки. С этим надо что-то делать.

– Но ведь Мудрик, Цыганков и Довбик, вчера игравшие впереди сейчас в своих клубах из топ-чемпионатов, на ходу.

– Я не думаю, что уровень их исполнительского мастерства не соответствует требованиям сегодняшнего дня, однако сейчас именно линия нападения – уязвимое место нашей сборной.

– Однако не надо забывать, что вчера пришлось конкурировать с итальянцами, которые всегда славились своей обороной.

– В Леверкузене защитники «Скуадры Адзурры» не были безгрешны. Вспомним хотя бы эпизод, когда после вбрасывания из аута из-за несогласованности стопперов и вратаря, мяч оказался у свободного Мудрика, который пробивал в дальний угол, однако Доннарумма успел среагировать. Хотя Михаил должен был сыграть хитрее.

– Но в компенсированное время Мудрик таки наиграл на пенальти, когда был сбит защитником гостей.

– Меня больше всего удивило, что на это очевидное нарушение правил, никак не среагировал арбитр ВАР, он же был обязан подсказать коллеге.

Вчера в целом была выбрана правильная тактика, украинцы порадовали умением поддерживать высокий темп, выходами из-под прессинга. Доминирование подопечных Сергея Реброва было очевидным под занавес поединка, когда итальянцы выглядели уставшими. Не хватило только одного точного «выстрела».

– Теперь нашим ребятам ничего не остается, как пробиваться в финальную часть чемпионата через стыковые матчи.

– Следует уточнить, что ранее у украинской сборной с ними были проблемы. Весной появится возможность реабилитироваться. Подопечные Сергея Реброва доказали, что могут на равных играть даже с топ-сборными. И с тем подбором исполнителей они должны победить в раунде плей-офф. Надеюсь, что до тех мартовских баталий и наши нападающие успеют исправить прицел.