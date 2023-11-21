Агент Жоржиньо: «Переговоры с Арсеналом зашли в тупик»
Хавбек сборной Италии может покинуть клуб
Контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен. Агент 32-летнего хавбека сборной Италии Жоао Сантос рассказал о том, как идут переговоры с «Канонирами»:
«Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас – остаться в лондонском «Арсенале».
Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори «никогда». Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.
При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-то тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо».
Ранее сообщалось о том, что Жоржиньо интересуется клуб из Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У ровенского клуба большие финансовые проблемы
Момент случился в добавленное арбитром время