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Англия
21 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:24
609
0

Агент Жоржиньо: «Переговоры с Арсеналом зашли в тупик»

Хавбек сборной Италии может покинуть клуб

21 ноября 2023, 16:22 | Обновлено 21 ноября 2023, 16:24
609
0
Агент Жоржиньо: «Переговоры с Арсеналом зашли в тупик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает летом 2024 года и до сих пор не продлен. Агент 32-летнего хавбека сборной Италии Жоао Сантос рассказал о том, как идут переговоры с «Канонирами»:

«Все зашло в тупик. Мы подумаем об этой ситуации после февраля. Приоритет для нас – остаться в лондонском «Арсенале».

Однако Италия всегда в наших сердцах, поэтому никогда не говори «никогда». Если найдется итальянская команда, которой нужен Жоржиньо, и эта команда будет подходить его игровым характеристикам, то мы рассмотрим такой вариант.

При этом футбольные качества Жоржиньо уникальны и нужны всем клубам мира. Когда какому-то тренеру потребуются его умения, он позвонит Жоржиньо».

Ранее сообщалось о том, что Жоржиньо интересуется клуб из Саудовской Аравии.

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Источник Sportskeeda
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