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Англия
20 ноября 2023, 17:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:20
336
0

Звездным игроком Арсенала интересуется клуб из Саудовской Аравии

Жоржиньо может покинуть лондонский клуб

20 ноября 2023, 17:02 | Обновлено 20 ноября 2023, 17:20
336
0
Звездным игроком Арсенала интересуется клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Неназванный клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо. Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, переговоры между сторонами уже начались.

Контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает летом 2024 года, однако для лондонского клуба в соглашении прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось о том, что Жоржиньо может заменить Поля Погба в «Ювентусе». В нынешнем сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 матчей за «Арсенала» во всех турнирах.

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Источник: Карпаты близки к трансферу колумбийского защитника
Жоржиньо Арсенал Лондон чемпионат Саудовской Аравии по футболу Николо Скира трансферы трансферы Серии A
Источник Николо Скира
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