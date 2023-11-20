Звездным игроком Арсенала интересуется клуб из Саудовской Аравии

Неназванный клуб из Саудовской Аравии проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо. Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, переговоры между сторонами уже начались.

Контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает летом 2024 года, однако для лондонского клуба в соглашении прописана опция продления еще на один год.

Ранее сообщалось о том, что Жоржиньо может заменить Поля Погба в «Ювентусе». В нынешнем сезоне на счету 31-летнего полузащитника 14 матчей за «Арсенала» во всех турнирах.