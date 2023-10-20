Одноклубник Зинченко может заменить Погба в Ювентусе
Жоржиньо попал в сферу интересов туринского клуба
У «Ювентуса» возник дефицит игроков в центре полузащиты после дисквалификации Николо Фаджоли и проваленного допинг-теста Поля Погба, которому также грозит отстранение.
В январе текущего года «Ювентус» выйдет на рынок в поиске нового игрока в центр поля. Один из приоритетных вариантов – Жоржиньо из «Арсенала». Он получает недостаточно игровой практики в «Арсенале» в нынешнем сезоне, и «Канониры» будут готовы отпустить его за небольшие деньги.
В нынешнем сезоне 31-летний Жоржиньо принял участие в 8 матчах за «Арсенал» во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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