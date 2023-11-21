Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти

Нападающий сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на слова вратаря Италии Джанлуиджи Доннаруммы о неназначенном пенальти в ворота его команды.

«Доннарумма, 👏🤝. Ты хорошо сыграл, поздравляю с выходом на Евро», - написал в Stories в Instagram украинец.

Напомним, ранее Джанлуиджи Доннарумма заявил, что судья имел основания назначить одиннадцатиметровый удар за фол на последних минутах матча, когда Брайан Кристанте ударил по ноге Михаила Мудрика. В итоге матч закончился со счетом 0:0, что позволило Италии квалифицироваться на Евро-2024, а Украину оставило «за бортом».