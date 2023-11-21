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  4. Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 15:58 |
1975
1

Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти

Нападающий сборной Украины аплодирует голкиперу «ПСЖ»

21 ноября 2023, 15:58 |
1975
1
Михаил Мудрик отреагировал на слова Доннаруммы о пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Нападающий сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик отреагировал на слова вратаря Италии Джанлуиджи Доннаруммы о неназначенном пенальти в ворота его команды.

«Доннарумма, 👏🤝. Ты хорошо сыграл, поздравляю с выходом на Евро», - написал в Stories в Instagram украинец.

Напомним, ранее Джанлуиджи Доннарумма заявил, что судья имел основания назначить одиннадцатиметровый удар за фол на последних минутах матча, когда Брайан Кристанте ударил по ноге Михаила Мудрика. В итоге матч закончился со счетом 0:0, что позволило Италии квалифицироваться на Евро-2024, а Украину оставило «за бортом».

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Джанлуиджи Доннарумма Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия
Источник Instagram
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contr
Інстасамка заголосиила 😫
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