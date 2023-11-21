Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Италией
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результат матча за выход на Евро-2024 против Италии (0:0).
– Евгеньевич, ваше мнение об игре сборной Украины против Италии?
– Я болел за нашу сборную и Реброва, но буду честен. С такой игрой нам нечего делать на чемпионате Европы. У нас все говорят только о неназначенном пенальти, а о моментах почему-то молчат. У нас был только удар Судакова, а в наши ворота могли влететь штук пять голов.
– Болельщики признали Миколенко «Львом матча». Кому вы отдадите награду?
– Какой Миколенко?! «Львом матча» явно был Трубин – он выручил после выхода Фраттези один на один и совершил великолепный сейв. По моим подсчетам, Италия должна была побеждать – 5:1. За 90 минут у нас был лишь один момент, поэтому нам сказали, что нас не ждут на Евро, Италия выглядит интереснее.
– Во втором тайме сборная Украины хорошо играла.
– Второй тайм вообще можно не разбирать, потому что Италия вспомнила, что их устраивает ничья. Во второй половине была абсолютно равная и ничейная игра.
– На Мудрике был пенальти?
– Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что на Евро нас не ждут. Второй момент: в дополнительное время арбитр нечасто дает пенальти. Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!
– Как думаете, через плей-офф пробьемся на Евро?
– Мы и должны туда выходить через плей-офф, потому что сборная Украины выглядит интереснее остальных команд. Хотя, по сути, там все одинаковые.
Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.
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2) Глупо говорити що Італія грала по рахунку, на нічию. Нічия то такий хиткий результат, який може змінитися кожної хвилини (що момент з Мудриком наочно доказує). Італія не перемогла не тому що не хотіла, а тому що не змогла.
0:0 скользкий счет и сборная уровня Италии осознанно не играла бы на удержание без должного давления от соперника!
Але щодо того що очікування на Євро визначається "цікавістю" гри - він зовсім неправий.У 1988 році на Євро збірна срср (ну, Динамо з Дасаєвим на воротах) грала перший проти Нідерландів, мабуть що нецікаво грала. От тільки піймала свій момент і виграла 1:0.
Зате у фіналі збірна грала цікаво. От тільки не було Кузнецова через жовту картку і Ван Бастена втримати не змогли. Як наслідок - чемпіонство у Нідерландів.