Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результат матча за выход на Евро-2024 против Италии (0:0).

– Евгеньевич, ваше мнение об игре сборной Украины против Италии?

– Я болел за нашу сборную и Реброва, но буду честен. С такой игрой нам нечего делать на чемпионате Европы. У нас все говорят только о неназначенном пенальти, а о моментах почему-то молчат. У нас был только удар Судакова, а в наши ворота могли влететь штук пять голов.

– Болельщики признали Миколенко «Львом матча». Кому вы отдадите награду?

– Какой Миколенко?! «Львом матча» явно был Трубин – он выручил после выхода Фраттези один на один и совершил великолепный сейв. По моим подсчетам, Италия должна была побеждать – 5:1. За 90 минут у нас был лишь один момент, поэтому нам сказали, что нас не ждут на Евро, Италия выглядит интереснее.

– Во втором тайме сборная Украины хорошо играла.

– Второй тайм вообще можно не разбирать, потому что Италия вспомнила, что их устраивает ничья. Во второй половине была абсолютно равная и ничейная игра.

– На Мудрике был пенальти?

– Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что на Евро нас не ждут. Второй момент: в дополнительное время арбитр нечасто дает пенальти. Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!

– Как думаете, через плей-офф пробьемся на Евро?

– Мы и должны туда выходить через плей-офф, потому что сборная Украины выглядит интереснее остальных команд. Хотя, по сути, там все одинаковые.

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.