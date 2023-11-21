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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 15:01 | Обновлено 21 ноября 2023, 15:02
3653
21

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Италией

21 ноября 2023, 15:01 | Обновлено 21 ноября 2023, 15:02
3653
21
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Миша, перестань так картинно падать!»
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал результат матча за выход на Евро-2024 против Италии (0:0).

– Евгеньевич, ваше мнение об игре сборной Украины против Италии?

– Я болел за нашу сборную и Реброва, но буду честен. С такой игрой нам нечего делать на чемпионате Европы. У нас все говорят только о неназначенном пенальти, а о моментах почему-то молчат. У нас был только удар Судакова, а в наши ворота могли влететь штук пять голов.

– Болельщики признали Миколенко «Львом матча». Кому вы отдадите награду?

– Какой Миколенко?! «Львом матча» явно был Трубин – он выручил после выхода Фраттези один на один и совершил великолепный сейв. По моим подсчетам, Италия должна была побеждать – 5:1. За 90 минут у нас был лишь один момент, поэтому нам сказали, что нас не ждут на Евро, Италия выглядит интереснее.

– Во втором тайме сборная Украины хорошо играла.

– Второй тайм вообще можно не разбирать, потому что Италия вспомнила, что их устраивает ничья. Во второй половине была абсолютно равная и ничейная игра.

– На Мудрике был пенальти?

– Я не буду говорить, был пенальти или нет, а просто объясню, почему арбитр его не поставил. Первый момент: Чеферин в своем интервью ясно дал понять, что на Евро нас не ждут. Второй момент: в дополнительное время арбитр нечасто дает пенальти. Третий момент: Миша, перестань так картинно падать!

– Как думаете, через плей-офф пробьемся на Евро?

– Мы и должны туда выходить через плей-офф, потому что сборная Украины выглядит интереснее остальных команд. Хотя, по сути, там все одинаковые.

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Виктор Леоненко Виталий Миколенко Анатолий Трубин
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 21
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Mac_Gyver
1) Про удар Мудрика у Доннарумму він забув?
2) Глупо говорити що Італія грала по рахунку, на нічию. Нічия то такий хиткий результат, який може змінитися кожної хвилини (що момент з Мудриком наочно доказує). Італія не перемогла не тому що не хотіла, а тому що не змогла.
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+8
GREEN DAY belokon
Сказано по делу, только не соглашусь про второй тайм. Не нужно уменьшать заслуги наших ребят, если игра была равной - это заслуга сборной Украины в первую очередь, ведь она заставила Италию играть по счету. 
0:0 скользкий счет и сборная уровня Италии осознанно не играла бы на удержание без должного давления от соперника!
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+7
valerafan1
Хай Леоненко розповість як він картинно падав. А пенальті був стовідсотковий. 
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+6
fifa2020
Чому його не мобілізують?
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+3
fin
Ой, лев-експирт знову очухався  і на світ заявився. А хто ж брав інтерв'ю?
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+3
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Олександр
Можно представить какая радость охватила ватника когда судья не дал пеналь .Попустило что Украина не прошла 
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+3
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umnuy2
в одном из матчей товарищеских сборной Леоненко перекинул вратаря и побежал праздновать раньше времени.Какой-же был облом когда мяч попал в штангу.Как говориться сейчас эпический фейл.И он ещё учит как падать.Все всегда дорисовывают.
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+2
ZANREGENT1993
Плей офф конечно это 50 на 50. Но даст Бог не будет травмированных и у реброва будет выбор кого вызвать,ну и + там уже сборных типа Италии и Англии не будет но всё равно надо настраиваться
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+2
Istm
Вітя правий щодо покидька чеферина.І щодо гри Реброва. Ще коли в минулому році більшість раділа призначенню Реброва, мені було незрозуміло - а чому?
Але щодо того що очікування на Євро визначається "цікавістю" гри - він зовсім неправий.У 1988 році на Євро збірна срср (ну, Динамо з Дасаєвим на воротах) грала перший проти Нідерландів, мабуть що нецікаво грала. От тільки піймала свій момент і виграла 1:0.
Зате у фіналі збірна грала цікаво. От тільки не було Кузнецова через жовту картку і Ван Бастена втримати не змогли. Як наслідок - чемпіонство у Нідерландів.
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+1
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Олександр
Если бы Украина прошла то ватник бы от злости молчал .с валидолом валялся .вроде открытие что это украиноненавистник .в любом государстве можно найти .А в Москве в спорт экспрессе леоненко обгаживает Украину .он же не говорит к примеру что правильно россию.изза войны отстранили потому что там и по роже дадут а здесь всегда прощают 
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0
Alex Komnin
Інзагі був актор у цьому плані й продовжував "ниряти". А рефері ставили пенальті. Це тенденція, з якою боротися неможливо. Треба просто зробити правило, що кожна з команд має опцію 1-2 раза переглянути через ВАР якийсь епізод. Як у тенісі "Хоук Ай". 3 нагоди за сет.
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0
romario1501
Вітя, перестань бухати !)) Італія в другому таймі, не грала на нічию, а просто фізично підсіла 
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0
Олександр Радченко
Не нравится мне Леоненко ,но про игру зборной говорит правду, а Ребров про какой-то оптимизм говорит .
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0
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contr
 Все по ділу ! Тверезий мабуть?😫
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-6
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