Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 14:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:17
879
0

Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»

Бывший нападающий сборной – об игре против итальянцев

21 ноября 2023, 14:15 | Обновлено 21 ноября 2023, 14:17
879
0
Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»
ФК Динамо Киев. Александр Косырин

В заключительном поединке группового этапа отбора на Евро-2024 национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью в Леверкузене с итальянцами (0:0) и не пробилась напрямую в финальную часть континентального чемпионата.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин рассказал, что помешало нашим футболистам поразить ворота «Скуадры Адзурры»:

– Во время вчерашней телетрансляции меня не покидало ощущение, что мы снова наступаем на те же грабли. В частности, почему не действовали с такой самоотдачей в первом проигранном поединке с итальянцами, убежден, тогда бы избежали зависимости от результата последнего противостояния. Более того, вчера итальянцев, умеющих мастерски обороняться, устраивала даже ничья.

– По вашему мнению, в Леверкузене украинская сборная наиграла на победу?
– Сложно дать исчерпывающий ответ. В первом тайме явно преобладали итальянцы, хотя казалось именно они должны были думать об обороне. Но нынешняя «Скуадра Адзурра» сама играет и позволяет это делать соперникам. Другое дело, что вчера номинальные хозяева до перерыва не нашли контраргументов против скоростных передач визави. Впрочем, возможно таким был план на поединок: не пропустить гол в дебюте, постепенно отодвинуть игру от своих владений, а уже потом постараться заставить оппонентов ошибаться.

– И во втором тайме соперничество уже шло на встречных курсах.
– Да, но запомнились лишь два обострения у ворот гостей с участием Мудрика, который сначала проиграл дуэль Доннарумме, а в компенсированное время рефери почему-то не назначил пенальти. Пусть это будет на его совести. Конечно, этого недостаточно, чтобы рассчитывать на победу в противостоянии с действующим чемпионом Европы.

– В свое время вы радовали результативностью выступая на острие атаки в УПЛ. На ваш взгляд, что помешало вчера украинцам отличиться у ворот итальянцев?
– У нас впереди были задействованы Мудрик, Цыганков и Довбик, которые сейчас на виду в своих клубах, представленных в топ-чемпионатах. Думаю, что на уровне сборных им еще не хватает сыгранности, уверенности в своих силах. Это особенно бросалось в глаза в конце поединка, когда итальянцы устали, защищались большими силами и мечтали о том, чтобы только не пропустить. Вот здесь нашим и не хватило исполнительского мастерства, разрезных передач, которые бы сделали путь к воротам соперника короче. В такие ключевые моменты одной самоотдачи, чтобы дожать оппонента, уже недостаточно.

– Не завоевав прямой путевки на Евро-2024, теперь вся надежда на стыковые матчи.
– Многое будет зависеть от жеребьевки, но я чувствую, что все будет хорошо. У нас боеспособная сборная с неплохим подбором исполнителей, многие из которых выступают в известных зарубежных клубах, поэтому весной будут в должном игровом тонусе. Да и представители «Шахтера» будут в необходимых кондициях, потому что будут участвовать в еврокубках. Поэтому, как по мне, на этот раз в раунде плей-офф условия будут диктовать украинцы. И будут делать это уверенно.

По теме:
Греция – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Хорватия – Армения. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Александр Косырин Украина - Италия сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Футбол | 21 ноября 2023, 11:47 12
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости
Ничья с Италией – как повод для констатации и гордости

Валерий Василенко – об очевидном. И неочевидном

Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Футбол | 20 ноября 2023, 23:41 231
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию

Команда Сергея Реброва завершила отборочный турнир Евро-2024 на третьем месте группы С

РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Футбол | 21.11.2023, 00:55
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
РЕБРОВ: «Я считаю, что там был чистый пенальти, но есть VAR»
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Футбол | 21.11.2023, 00:50
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Футбол | 21.11.2023, 13:51
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 1
Бокс
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 32
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
20.11.2023, 19:57 4
Футбол
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
20.11.2023, 20:33 127
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем