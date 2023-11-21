Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»

В заключительном поединке группового этапа отбора на Евро-2024 национальная сборная Украины по футболу сыграла вничью в Леверкузене с итальянцами (0:0) и не пробилась напрямую в финальную часть континентального чемпионата.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины Александр Косырин рассказал, что помешало нашим футболистам поразить ворота «Скуадры Адзурры»:

– Во время вчерашней телетрансляции меня не покидало ощущение, что мы снова наступаем на те же грабли. В частности, почему не действовали с такой самоотдачей в первом проигранном поединке с итальянцами, убежден, тогда бы избежали зависимости от результата последнего противостояния. Более того, вчера итальянцев, умеющих мастерски обороняться, устраивала даже ничья.

– По вашему мнению, в Леверкузене украинская сборная наиграла на победу?

– Сложно дать исчерпывающий ответ. В первом тайме явно преобладали итальянцы, хотя казалось именно они должны были думать об обороне. Но нынешняя «Скуадра Адзурра» сама играет и позволяет это делать соперникам. Другое дело, что вчера номинальные хозяева до перерыва не нашли контраргументов против скоростных передач визави. Впрочем, возможно таким был план на поединок: не пропустить гол в дебюте, постепенно отодвинуть игру от своих владений, а уже потом постараться заставить оппонентов ошибаться.

– И во втором тайме соперничество уже шло на встречных курсах.

– Да, но запомнились лишь два обострения у ворот гостей с участием Мудрика, который сначала проиграл дуэль Доннарумме, а в компенсированное время рефери почему-то не назначил пенальти. Пусть это будет на его совести. Конечно, этого недостаточно, чтобы рассчитывать на победу в противостоянии с действующим чемпионом Европы.

– В свое время вы радовали результативностью выступая на острие атаки в УПЛ. На ваш взгляд, что помешало вчера украинцам отличиться у ворот итальянцев?

– У нас впереди были задействованы Мудрик, Цыганков и Довбик, которые сейчас на виду в своих клубах, представленных в топ-чемпионатах. Думаю, что на уровне сборных им еще не хватает сыгранности, уверенности в своих силах. Это особенно бросалось в глаза в конце поединка, когда итальянцы устали, защищались большими силами и мечтали о том, чтобы только не пропустить. Вот здесь нашим и не хватило исполнительского мастерства, разрезных передач, которые бы сделали путь к воротам соперника короче. В такие ключевые моменты одной самоотдачи, чтобы дожать оппонента, уже недостаточно.

– Не завоевав прямой путевки на Евро-2024, теперь вся надежда на стыковые матчи.

– Многое будет зависеть от жеребьевки, но я чувствую, что все будет хорошо. У нас боеспособная сборная с неплохим подбором исполнителей, многие из которых выступают в известных зарубежных клубах, поэтому весной будут в должном игровом тонусе. Да и представители «Шахтера» будут в необходимых кондициях, потому что будут участвовать в еврокубках. Поэтому, как по мне, на этот раз в раунде плей-офф условия будут диктовать украинцы. И будут делать это уверенно.