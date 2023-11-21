Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал результат решающего матча за выход на Евро-2024 против Италии (0:0).

– Мы все увидели прогресс сборной и то отношение, с которым наши футболисты отнеслись к этой игре – с характером, желанием и хорошим качеством игры. Это все дает большую надежду.

– Чего не хватило для забитого гола?

– Давайте все же отталкиваться от того, что соперником были чемпионы Европы. Если бы мы играли с ними, например, полгода назад или чуть больше, когда у них был спад – то ситуация сложилась бы иначе. Но сейчас их команда на подъеме. Поэтому не хватило нам прежде всего удачи.

– Мы много атаковали, но не удавалось создать действительно голевой момент.

– У нас были хорошие атаки и моменты. Я бы не сказал, что мы где-то не очень сыграли в атаке. Мы хорошо атаковали против топ-защитников и топ-сборной. А еще против нас сыграл человек в синей форме, который не решился назначить пенальти в ворота итальянцев в конце игры.

– По вашему мнению был пенальти?

– Скорее да, чем нет. Если бы Мудрик не начал падать немного рано. Но контакт был. И если бы такой момент случился в нашей штрафной, то арбитр мгновенно бы назначил пенальти. Не буду утверждать, но мог быть приоритет, чтобы сборная Италии вышла на Евро.

– Какие элементы игры в нашем исполнении следует отметить?

– Итальянцы хоть и прессинговали, но наши ребята действовали очень хладнокровно и спокойно, быстро выходили из обороны в атаку и между второй и третьей линиями классно принимали мячи и развивали атаки – тот же Судаков, тот же Зинченко, Цыганков. По этой игре вообще нельзя сказать, что у нас что-то не получилось. Мы играли в очень достойный футбол.

– Теперь мы сыграем в плей-офф. Соперником может быть Уэльс, которому мы проиграли в квалификации к ЧМ-2022. Чего ждать?

– Любая сборная, которая вышла в плей-офф – это сильная сборная, которую нельзя недооценивать. А подходить нужно с таким же настроем, как и на Италию. Сейчас наша команда сильнее, чем когда играла с Уэльсом предыдущий плей-офф.