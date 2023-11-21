Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 13:20 |
1455
2

Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»

Бывший игрок сборной Украины прокомментировал результат матча с Италией

21 ноября 2023, 13:20 |
1455
2
Андрей ВОРОБЕЙ: «Против нас сыграла не только Италия, но и арбитр»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал результат решающего матча за выход на Евро-2024 против Италии (0:0).

– Мы все увидели прогресс сборной и то отношение, с которым наши футболисты отнеслись к этой игре – с характером, желанием и хорошим качеством игры. Это все дает большую надежду.

– Чего не хватило для забитого гола?
– Давайте все же отталкиваться от того, что соперником были чемпионы Европы. Если бы мы играли с ними, например, полгода назад или чуть больше, когда у них был спад – то ситуация сложилась бы иначе. Но сейчас их команда на подъеме. Поэтому не хватило нам прежде всего удачи.

– Мы много атаковали, но не удавалось создать действительно голевой момент.
– У нас были хорошие атаки и моменты. Я бы не сказал, что мы где-то не очень сыграли в атаке. Мы хорошо атаковали против топ-защитников и топ-сборной. А еще против нас сыграл человек в синей форме, который не решился назначить пенальти в ворота итальянцев в конце игры.

– По вашему мнению был пенальти?
– Скорее да, чем нет. Если бы Мудрик не начал падать немного рано. Но контакт был. И если бы такой момент случился в нашей штрафной, то арбитр мгновенно бы назначил пенальти. Не буду утверждать, но мог быть приоритет, чтобы сборная Италии вышла на Евро.

– Какие элементы игры в нашем исполнении следует отметить?
– Итальянцы хоть и прессинговали, но наши ребята действовали очень хладнокровно и спокойно, быстро выходили из обороны в атаку и между второй и третьей линиями классно принимали мячи и развивали атаки – тот же Судаков, тот же Зинченко, Цыганков. По этой игре вообще нельзя сказать, что у нас что-то не получилось. Мы играли в очень достойный футбол.

– Теперь мы сыграем в плей-офф. Соперником может быть Уэльс, которому мы проиграли в квалификации к ЧМ-2022. Чего ждать?
– Любая сборная, которая вышла в плей-офф – это сильная сборная, которую нельзя недооценивать. А подходить нужно с таким же настроем, как и на Италию. Сейчас наша команда сильнее, чем когда играла с Уэльсом предыдущий плей-офф.

По теме:
Греция – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Алексей АНДРОНОВ – о вероятном пенальти на Мудрике: «Посмотрел и офигел»
Александр КОСЫРИН: «Момент с пенальти останется на совести арбитра»
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Андрей Воробей пенальти судейство
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Футбол | 21 ноября 2023, 12:59 2
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»
Сергей РЕБРОВ: «Смешанные эмоции после игры»

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от матча с Италией

ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
Футбол | 20 ноября 2023, 23:52 32
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика

Момент случился в добавленное арбитром время

Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Футбол | 21.11.2023, 00:50
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
Бокс | 20.11.2023, 22:39
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Футбол | 21.11.2023, 13:00
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Игроки есть – тренеров нет, или Почему сборная Украины не побеждает топов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Воробей готуй чемодан ! За Судаковим їдуть 😫😫😫
Ответить
0
contr
Ще один заскиглив 😫😫😫
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
Украина – Италия. Стали известны составы на решающий матч
20.11.2023, 20:33 127
Футбол
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей
19.11.2023, 23:30
Теннис
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
Драматичная развязка. Сербия с трудом вышла в финальный раунд Евро-2024
19.11.2023, 17:57 16
Футбол
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
Бились до конца. Сборная Украины не сумела обыграть Италию
20.11.2023, 23:41 231
Футбол
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
Рекорды Джоковича, лучший отрезок Синнера, истерики нейтральных
20.11.2023, 07:30 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем