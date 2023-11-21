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Сборная УКРАИНЫ
21 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:46
239
0

Сборная Украины отметила ничейный юбилей

Наша команда подписала 50-ю мировую в официальных турнирах

21 ноября 2023, 12:40 | Обновлено 21 ноября 2023, 12:46
239
0
Сборная Украины отметила ничейный юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine

Ничья с Италией (0:0) стала 50-й для сборной Украины в официальных турнирах. 29 раз наша команда расходилась миром с соперниками в чемпионатах мира, 19 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 27 ничьих украинцы сделали дома, 22 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. Наибольшее количество мировых сборная подписала с Йожефом Сабо – 10, Олегом Блохиным – 8, Андреем Шевченко – 7, Валерием Лобановским – 6 и Александром Петраковым – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные ничьи сборной Украины в официальных турнирах

Ничья

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер Украины

1-я

12.10.1994

ЧЕ

Словения

0:0 (д)

Йожеф САБО

10-я

17.11.1999

ЧЕ

Словения

1:1 (д)

Йожеф САБО

20-я

06.09.2003

ЧЕ

Сев. Ирландия

0:0 (д)

Леонид БУРЯК

30-я

09.09.2009

ЧМ

Беларусь

0:0 (г)

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

40-я

17.11.2019

ЧЕ

Сербия

2:2 (г)

Андрей ШЕВЧЕНКО

50-я

20.11.2023

ЧЕ

Италия

0:0 (д)

Сергей РЕБРОВ

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Источник Sport.ua
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