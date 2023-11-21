Сборная Украины отметила ничейный юбилей
Наша команда подписала 50-ю мировую в официальных турнирах
Ничья с Италией (0:0) стала 50-й для сборной Украины в официальных турнирах. 29 раз наша команда расходилась миром с соперниками в чемпионатах мира, 19 – в чемпионатах Европы и 2 – в Лиге наций. 27 ничьих украинцы сделали дома, 22 – в гостях и 1 – на нейтральном поле. Наибольшее количество мировых сборная подписала с Йожефом Сабо – 10, Олегом Блохиным – 8, Андреем Шевченко – 7, Валерием Лобановским – 6 и Александром Петраковым – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные ничьи сборной Украины в официальных турнирах
|
Ничья
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер Украины
|
1-я
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Словения
|
0:0 (д)
|
Йожеф САБО
|
10-я
|
17.11.1999
|
ЧЕ
|
Словения
|
1:1 (д)
|
Йожеф САБО
|
20-я
|
06.09.2003
|
ЧЕ
|
Сев. Ирландия
|
0:0 (д)
|
Леонид БУРЯК
|
30-я
|
09.09.2009
|
ЧМ
|
Беларусь
|
0:0 (г)
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
40-я
|
17.11.2019
|
ЧЕ
|
Сербия
|
2:2 (г)
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
50-я
|
20.11.2023
|
ЧЕ
|
Италия
|
0:0 (д)
|
Сергей РЕБРОВ
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