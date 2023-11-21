Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти
Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод
Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод на последних минутах матча отбора к Евро-2024 Украина – Италия (0:0):
«Такое впечатление, что в этой игре не было ВАРа. У меня один вопрос: почему в моменте с Мудриком промолчал арбитр ВАР? Главный судья хорошо видел этот эпизод, но побоялся брать на себя ответственность и ставить пенальти. Даже ВАР не пошел смотреть.
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Если бы он его посмотрел, то однозначно должен был ставить пенальти, потому что контакт был, защитник ставил ногу, как барьер, а Мудрик пробросил уже мяч. Арбитр не захотел себя подставлять. Если бы он пошел смотреть ВАР – это был бы для него самострел. Но если он не поставил пенальти, то надо было давать желтую карточку Мудрику за симуляцию».
Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.
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