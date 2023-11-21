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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 12:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:09
1979
6

Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти

Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод

21 ноября 2023, 12:45 | Обновлено 21 ноября 2023, 13:09
1979
6
Экс-арбитр ФИФА: Если бы реф посмотрел VAR, то должен был ставить пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал скандальный эпизод на последних минутах матча отбора к Евро-2024 Украина – Италия (0:0):

«Такое впечатление, что в этой игре не было ВАРа. У меня один вопрос: почему в моменте с Мудриком промолчал арбитр ВАР? Главный судья хорошо видел этот эпизод, но побоялся брать на себя ответственность и ставить пенальти. Даже ВАР не пошел смотреть.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Если бы он его посмотрел, то однозначно должен был ставить пенальти, потому что контакт был, защитник ставил ногу, как барьер, а Мудрик пробросил уже мяч. Арбитр не захотел себя подставлять. Если бы он пошел смотреть ВАР – это был бы для него самострел. Но если он не поставил пенальти, то надо было давать желтую карточку Мудрику за симуляцию».

Напомним, на последних минутах матча Украина – Италия Михаил Мудрик получил мяч в штрафной площадке итальянцев, но на нем сразу же сфолил Брайан Кристанте. Судья не назначил пенальти и даже не пошел смотреть повтор эпизода.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Мирослав Ступар
Источник Украинский футбол
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Комментарии 6
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Fireman
Багатьох іспанців ставлять на матчі "під задачу" матео лаос, лопес ньетто та ще раніше були кадри 
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+2
Severian742
Зазвичай навіть коли трапляються і менш очевидні епізоди як наприклад  влучання м'яча рикошетом комусь в руку то на екрані з'являється напис var chek тому що даний епізод претендує на пенальті, а в цьому матчі нічого подібного не було.
Нічого дивного якщо врахувати, що Чеферін ще місяць тому попередив усіх, що Італія повинна вийти на Євро.
За таких умов складно було розраховувати на якесь інше суддівство в цьому матчі.
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+1
samird
Я все ж таки сподіваюсь, що ми потрапимо на Євро. Але якщо ні - треба порахувати всі прямі та непрямі збитки та подати цивільний позов до арбітра ВАР. Нехай він в суді пояснює, чому він не просигналізував головному арбітру про порушення. Головного, УЄФА та особисто чеферіна (в контексті йог висловлювань перед грою) - співвідповідачами. Хай дають пояснення (а краще змусити давати свідчення під присягу). Навіть якщо справу не виграємо - мозги їм можна дууууже знатно витрах..ти. Обов'язково треба враховувати аспект війни в контексті позбавлення народу України морального здобутку в скрутних умовах. Це неминучі великі репутаційні втрати для цих ділків. А в цивілізованому світі це не в Україні. Давайте нам "справу Босмана", бо вже дістало це бляд..во. Правила ВАР в контексті призначення 11-метрового треба переглядати із введенням конкретної відповідальності арбітра (головного та ВАР) за подібні маніпуляції.
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+1
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contr
Якби в бабусі був член то вона була би дідусем 😫😫😫
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-3
contr
Ще один дідусь перднув 😫
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-5
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